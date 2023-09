Podjetje, ki na področju leasingov v Sloveniji orje ledino

Foto: Shutterstock

Kako do lizinga kot fizična oseba?

Zagato financiranja nam rešijo v podjetju Laprom Leasingi. Laprom Leasingi ponujajo storitev posredovanja med kupcem in prodajalcem na način, da kupcu uredijo leasing in/ali jamstvo, prodajalcu pa se izplača med strankama dogovorjena cena. Tako nam omogočijo uspešno sklenitev posla, katerega sicer ne bi bilo mogoče skleniti. Sodelujejo s kar štirimi leasing hišami in verjamejo, da lahko vsakomur uredijo najboljši leasing po najboljši obrestni meri.

V večini primerov od stranke potrebujejo: izpolnjeno vlogo,

pogodbo o zaposlitvi,

zadnje tri plačilne liste. Večino odobritev leasinga prejmejo v 24 urah po prejemu celotne dokumentacije kupca.

Foto: Shutterstock

Nudijo tudi jamstvo

Kaj storiti, ko kupujete vozilo od fizične osebe in si želite jamstvo za delovanje vozila? Laprom Leasingi sodelujejo z dvema ponudnikoma jamstev in garancij vozil, s katerima strankam ponujajo od 6- do 24-mesečno jamstvo tudi na 10 let stara vozila. Na tak način omogočajo tako kupcu kot prodajalcu manjše tveganje in odgovornost pri prodaji vozila, ki ga sicer drug drugemu ne bi mogla ponuditi.

Sam potek posla je sledeč: Ko je leasing odobren in pogodba pripravljena, se le ta podpiše in plača polog hkrati z njihovo storitvijo posredovanja (od 150 € do 300 €). Nato poravnajo vozilo prodajalcu, vam pa na podlagi leasing pogodbe predajo vozilo. Kot vedno je na začetku lastnik vozila leasing hiša, po poplačilu leasing pa bo avtomobil vaš. Ker je njihova poslovalnica v prostorih registracij v AMZS Maribor, se vse takoj uredi na licu mesta.

Foto: Shutterstock

Ponujajo rešitve tudi kmetovalcem in avtotrgovcem

Kmetovalci za svoje delo potrebujejo čedalje večje in močnejše stroje, kar pa velikokrat s seboj prinese veliko stroškov. Storitev Laprom Leasingov jim močno olajša pridobivanje leasing, prav tako pa je največkrat ugodnejša od ponudb trgovcev s kmetijskimi stroji in priključki.

Leasing je mogoče urediti tudi kmetovalcu, ki od drugega kmetovalca kupuje rabljen stroj ali priključek, kar je bilo do zdaj v Sloveniji skoraj nemogoče urediti.

Na njih se obrača tudi čedalje več avtotrgovcev, ki iz takšnih in drugačnih razlogov leasinga ne ponujajo. Prek storitve Laprom Leasingov lahko leasing in jamstvo ponudijo vsaki stranki in na tak način razširijo svoje poslovanje, stranke pa so bolj zadovoljne z njihovo storitvijo.

Postanite njihova zadovoljna stranka tudi vi! Več informacij in kontakt najdete na njihovi spletni strani Laprom Leasingi.