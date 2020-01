Pocenitev goriv: bencin cenejši za en, dizel za štiri cente #grafika

Potem ko se cene reguliranih pogonskih goriv pred dvema tednoma niso bistveno spremenile, bo liter bencina na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest v torek cenejši za 1,1 centa. Liter dizla se bo prav tako pocenil, in sicer za 4,3 centa.

Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest od polnoči treba odšteti 1,287 evra, kar je 1,1 centa manj kot do zdaj. 50-litrski rezervoar bencina bo tako cenejši za 55 centov.

Cena dizelskega goriva se bo znižala za 4,3 centa na 1,242 evra na liter. 50-litrski rezervoar dizla se bo pocenil za 2,15 evra.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Na drugih bencinskih servisih so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.