Po darila na sejem Narava-zdravje!

Oglasno sporočilo

Konec novembra in začetek decembra sta kot nalašč za nakup prazničnih daril. Naj bodo tokrat povezana z zdravim življenjskim slogom, kot sporoča sejem Narava-zdravje v organizaciji Gospodarskega razstavišča od 29. 11. do 2. 12. Sejem ponuja izdelke in storitve s področij zdrave prehrane, zdravja, gibanja, naravne kozmetike in wellnessa ter zelenega sobivanja. Razvejano in pestro ponudbo z raznimi predstavitvami, meritvami in degustacijami spremlja bogat in zanimiv obsejemski program. Letos je še posebej naklonjen mladim družinam. V štirih dneh se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov. Prepričajte se in izberite nekaj zase!