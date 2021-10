Planet TV: Kdo bo javnosti nalil čistega vina o GEN-I? #video

"Nič ne delamo na skrivaj," tako se je danes za časnik Finance na razkritje Planet TV, da v tajnosti načrtuje prodajo polovice največjega elektrotrgovca v državi, odzval dolgoletni prvi mož GEN-I Robert Golob. Potem ko so za Planet TV tako v upravi Slovenskega državnega holdinga kot državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prvi nadzornik Elektra Ljubljana izjavili, da s postopkom prodaje niso bili seznanjeni, pa Robert Golob – ki mu mandat na Gen-I poteče že sredi novembra – danes za naše klice ves dan ni bil dosegljiv.

Prvi človek slovenskega elektrogospodarstva Robert Golob je za krmilom največjega ponudnika električne energije že 15 let. Tik pred iztekom že tretjega mandata, očitno v tajnosti celo pred svojo krovno družbo, podjetjem Gen Energija, prodaja državno premoženje. "Mi imamo jasno strategijo upravljanja državnega premoženja in seveda ne moremo niti kot uprava GEN niti kot nadzorni svet GEN prodajati premoženja v kateri koli naši družbi," pravi generalni direktor GEN Energija Martin Novšak.

Preverjanje trga

Golobov dolgoletni zaveznik, predsednik uprave Elektro Ljubljana, Andrej Ribič, s katerim sta pred natanko šestimi leti tudi prepletla lastništvi obeh podjetij, mu očitno stoji tesno ob strani tudi v tem projektu. Nov nadzorni svet Elektra Ljubljana je namreč za te dokumente izvedel čisto po naključju. "Po mojem mnenju to ni normalno. Za vsak posel, še posebej, če je toliko vreden, bi bilo pravilno, da je z njim seznanjen nadzorni svet. Po poslovniku mora biti seznanjen. Ampak njihovo stališče, stališče uprave, je drugačno. Njihov argument je bil, da so menili, da ni potrebe po seznanitvi, da je šlo samo za testiranje trga," pravi predsednik nadzornega sveta Elektro Ljubljana Božidar Godnjavec.

Fotografija je nastala leta 2013 po seji sveta stranke Pozitivna Slovenija, na kateri so obravnavali realizacijo sklepov tretjega kongresa stranke PS. Na fotografiji so (z leve proti desni) vodja poslanske skupine PS Jani Möderndorfer, poslanka PS Melita Župevc, podpredsednik PS Robert Golob, poslanka PS Alenka Bratušek in poslanka PS Maša Kociper. Foto: STA

Politične povezave

Glavna akterja prodaj pa imata še eno skupno točko. Robert Golob je bil podpredsednik stranke Pozitivna Slovenija v času, ko je bila njena poslanka Alenka Bratušek. Tej je Golob sledil tudi, ko se je Bratuškova leta 2014 podala na samostojno politično pot z ustanovitvijo Zavezništva Alenke Bratušek, kjer je prevzel funkcijo podpredsednika stranke in vodil odbor za energetiko. Takole pa je sama Alenka Bratušek objavila gasilsko fotografijo, kjer ob skoraj izključno visokih članih njene stranke pozira tudi prvi mož ljubljanskega elektropodjetja Andrej Ribič.

Danes pravijo, da so postopki stekli že 2020. A včeraj o tem brez besed.

Nekdanja ministrica za infrastrukturo, očitno povezana z energetskim lobijem, pa se zdaj raje kaže kot prva dama upokojencev. In kljub v programu zelo jasno zapisanih stališčih proti prodaji državnega premoženja zdaj molči. Zato pa so se na razkritje dogovora o nameri prodaje danes iz GEN-I odzvali za časnik Finance: "S tem postopkom, ki je stekel že septembra 2020, smo večkrat ustno in pisno seznanili tudi upravo SDH kot tudi vse preostale deležnike. Tudi v Poslovnem načrtu za leto 2022, ki smo ga posredovali upravi GEN energije in SDH v začetku septembra 2021, je dezinvesticija te naložbe jasno in natančno opredeljena."

A poglejmo še enkrat včerajšnji odziv prvega moža GEN Energije, ko smo ga povprašali o poslu.

"Kaj je to, kaj govorite? Ne poznam te zadeve. To je zame malo presenečenje, to vprašanje. Prvič slišim od vas," je včeraj za Planet TV komentiral generalni direktor GEN Energija Martin Novšak.

Kdo se bo spopadel z javnostjo?

Še bolj natančen je odgovor iz samega vrha Slovenskega državnega holdinga. SDH ni bil obveščen o sklenjenem Dogovoru o sodelovanju v postopku skupne prodaje 75 odstotkov poslovnih deležev v družbi GEN-EL, niti ni bil obveščen o sklenitvi pogodbe za svetovanje pri prodaji.

V tem naelektrenem ozračju bo očitno nasprotujoča dejstva o projektu Grom moral v prihodnjih dneh nekdo soočiti in javnosti naliti čistega vina.