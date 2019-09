Planet 18 razkriva: nov primer spornega kadrovanja v državnih podjetjih

Kako se kadruje in kdo vse lahko sedi v upravah naših velikih državnih podjetij? Objavljamo posnetke, na katerih se delavski direktor državnega Darsa Rožle Podgoršek hvali z nezakonito razrešitvijo dveh nekdanjih članov uprave in že napoveduje zamenjavo aktualnih šefov. Podrobno tudi v informativni oddaji Planet 18 ob 18. uri na Planetu.

Rožle Podboršek je na funkciji delavskega direktorja od maja letos. V svojem uradnem življenjepisu na spletni strani Darsa posebej poudarja svoj čut za socialo in pravičnost ter ničelno stopnjo tolerance do korupcije. Čeprav je od leta 2007 delal v pravni službi Darsa in zadnjih pet let sedel tudi med nadzorniki državnega cestninarja, nanj letijo očitki, da družbo zlorablja za svoje osebne interese.

Čut za pravičnost, socialo in delavske pravice, empatija in ničelna stopnja tolerantnosti do korupcije. To so odlike Podborška, ki pod krinko etičnega ravnanja čisti upravo Darsa.

"Razrešili smo prejšnjo upravo Darsa, tudi z mojo pomočjo. Ampak je zdaj na sodišču dobil, da smo ga nezakonito razrešili, tako da je dobil šest plač odpravnine," se v izjavi, ki jo je pridobila Nova 24TV, hvali Podboršek.

Govori o razrešenem predsedniku uprave Matjažu Knezu, ki ga je za šefa državnega cestninarja postavila vlada Janeza Janše, in članu uprave Francu Skoku. Zanju je Dars po sodni odločbi zaradi nezakonite razrešitve moral plačati bogato odškodnino.

"Seveda smo vsi presrečni, splačalo se je vsakega centa, oba skupaj sta dobila sto tisoč evrov bruto odpravnine. Eden je dobil 30 tisoč evrov, drugi pa 20 tisoč evrov. Saj je vseeno, naj jih imata," je v tonskem zapisu slišati Podborška.

"Avtokrat, ki svoje delovanje jemlje preveč domače"

Podboršek je za njuno razrešitev navijal kot član nadzornega sveta. Diplomirani pravnik je v Darsu pred tem vodil posebno komisijo, ki je ugotovila sume korupcije pri predoru Markovec in vzpostavitve novega elektronskega cestninjenja. Od letošnjega dneva zmage, 9. maja, pa je delavski direktor.

Gre za avtokrata, ki svoje delovanje v korporaciji jemlje preveč domače, poudarja ekonomist Bogomir Kovač. "Tako imenovani delavski predstavniki se običajno počutijo nekoliko bolj sproščene, imajo širše zaledje pri svoji izvolitvi in se potem vedejo tudi malo bolj domačijsko," pojasnjuje Kovač.

Kadar gre za ravnanja sprta s pravnimi ali z moralnimi normami, obstajajo načini, da se problem razreši, razgrne ekonomist Kovač. Foto: STA

Institut delavskega direktorja je razpet med kladivom in nakovalom. Krmariti mora med interesi dela in kapitala. Odgovornost je pri tem še toliko višja, pa je jasen poslanec SMC in član parlamentarnega odbora za gospodarstvo Gregor Perič.

Z Darsa se je moral posloviti tudi vodja vzdrževanja

"Ko bomo enkrat korporativno kulturo dvignili na višjo raven, se bo to poznalo. Treba je nadaljevati v tej smeri in vse tiste anomalije in ekscese obsoditi. Takim ljudem, ki ne izkažejo svojega zaupanja, se je treba zahvaliti za sodelovanje. Če pa naredijo škodo, potem pa zoper njih tudi sprožiti ustrezne postopke," je poudaril Perič. A praksa kaže drugače. Z Darsa se je moral, kot je napovedal že Podboršek v nadaljevanju posnetka, posloviti vodja vzdrževanja Igor Šebenik.

"Vse, kar je za nas pomembno, je, da se Igorja Šebenika onemogoči. Zdaj bomo vse naredili," pravi Podboršek v posnetku. In so. Šebenik je z Darsom v sodnem postopku. Kot nam pojasni po telefonu, sumi, da Podboršek do njega goji zamero, ker mu ni uspelo prekoračiti svojih pooblastil in se vmešati v Šebenikova.

"Delavski direktor ima svojo zgodovino in način dela, ki se razlikuje od mojega. Vedno sem spoštoval realne utemeljitve, zakaj lahko napreduješ: zaradi dobrih rezultatov, dodane vrednosti v podjetju, ne zaradi prijateljskih vezi. To je težava velikih sistemov, ki so se v letih obstoja izrodili," je povedal Šebenik.

"SDH kot upravljavec z državnim premoženjem mora potegniti ključne poteze, da do takšnih spornih praks ne bi več prihajalo," pove poslanec NSi Jernej Vrtovec. Foto: STA

Za poslanca NSi in član odbora za gospodarstvo Jerneja Vrtovca je to nesprejemljivo. "Priča smo temu, da ene in iste osebe ali kolobarijo po državnih podjetjih ali obstajajo na položajih in je nad njimi samo modro nebo, pa se jim nič ne zgodi, in kadrirajo, namesto da bi kadrirali nekje drugje. Odgovornost SDH? SDH kot upravljavec z državnim premoženjem mora potegniti ključne poteze, da takšnih spornih praks ne bi več bilo in bi se držali načel OECD tudi pri korporativnem upravljanju," pove Vrtovec.

Za zastopnika delavcev izbran plebiscitarno

Podboršek je bil za zastopnika delavcev izbran praktično plebiscitarno, z 90-odstotno podporo, in še kako prav ima, ko na posnetku trdi: "Mene lahko samo delavci razrešijo, kar me ne bodo."

A kadar gre za ravnanja, sprta s pravnimi ali z moralnimi normami, obstajajo načini, da se težava razreši, razgrne ekonomist Kovač. "Moč ukrepanja imajo skupščine lastnikov in tukaj je država oziroma SDH pravzaprav tisti, ki ima to odgovornost, da razrešuje takšna konfliktna razmerja."

Lahko se strinjamo s Podborškom, da nas čaka burna vroča jesen. "Imamo reorganizacijo, menjavo nadzornega sveta, predčasno zamenjavo uprave, razen mene. Mene lahko samo delavci razrešijo, kar me ne bodo," še pove v tonskem posnetku.

Vsebina posnetkov bo obravnavana na seji sveta delavcev

Svet delavcev bo ravnanje direktorja obravnaval na prihodnji seji. Podboršek pa je zapisal, da ga pri vseh dejanjih vodita "le zavezanost k zakonitosti in poštenosti". Prisluhov ne komentira, bo pa zaradi njih pravno ukrepal.

Na zvočni posnetek se je odzval tudi svet delavcev Darsa. "Svet delavcev se je z omenjenim govorom člana uprave/delavskega direktorja seznanil iz včerajšnje medijske objave v enem od slovenskih medijev. Na podlagi medijske objave svet delavcev v najkrajšem času pričakuje obrazložitev s strani člana uprave/delavskega direktorja g. Rožleta Podborška, saj bo to točka dnevnega reda naslednje seje sveta delavcev," so zapisali.

Odziv Rožleta Podborška:



Rožle Podboršek, kot bivši član NS Dars, predstavnik zaposlenih izjavljam, da sta bila:

Predsednik mag. Matjaž Knez in član uprave Franc Skok dne 13. 1. 2016 s strani nadzornega sveta soglasno odpoklicana izključno iz razloga hujše kršitev obveznosti, in sicer zaradi:

- sprejema akta o ustanovitvi družbe DELKOM, d. o. o., brez soglasja nadzornega sveta;

- sprejema akta o ustanovitvi družbe DELKOM, d. o. o., katerega vsebina odstopa od Poslovnega načrta družbe DARS, d. d., in

- naročila dveh praktično identičnih pravnih mnenj, za kateri je bilo potrebno plačati nesorazmerno visok strošek svetovalcem.



Razrešena predsednik in član uprave Dars sta zoper odločitev nadzornega sveta vložila tožbo na razveljavitev sklepa o njuni razrešitvi. Sodišče je v gospodarskem sporu sledilo navedbam tožečih strank ter vsakemu dosodilo odpravnino v višini 6 plač. Z odločitvijo sodišča v tej zadevi se nikakor ne strinjam, jo je pa v duhu pravne države potrebno spoštovati, zato jo je Dars tudi že izpolnil.

Iz SDH pa so nam odgovorili, da svoja upravljavska upravičenja v Darsu uresničuje na skupščinah družbe, kamor spada tudi imenovanje nadzornega sveta. V poslovne odločitve in odločitve o imenovanju drugih organov SDH ne posega. Ob prejemu anonimnih prijav, katerih vsebina nakazuje na morebitna protipravna ali koruptivna dejanja, te SDH skrbno prouči ter jih pošlje še nadzornemu svetu družbe v opredelitev.