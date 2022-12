Petrolu nagrada za Delnico leta Prve kotacije

Oglasno sporočilo

Po mnenju borze je imela delnica PETG v letu 2022 najvišji promet, porast tečaja, porast prometa in število dni, ko se je z delnico trgovalo. Nagrado je v imenu družbe Petrol prejel Matija Bitenc, član uprave Petrol, odgovoren za področje Finance, informacije in tveganja.

»Prejem nagrade je dokaz, da smo se v letu 2022 uspešno spopadli z zahtevnimi gospodarskimi okoliščinami in da smo, kljub energetski krizi, ohranili zaupanje vlagateljev. Obenem pa je to tudi potrditev, da je bila odločitev za delitev delnice PETG, s katero želimo privabiti nove vlagatelje in povečati likvidnost delnice, prava,« je ob prejemu nagrade za Delnico leta Prve kotacije povedal Matija Bitenc, član uprave Petrola.

