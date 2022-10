Petrič o energetiki: Takšnih razmer nismo videli že generacije. To me najbolj skrbi.

"Razmere na trgu so dosegle obseg, ki ga nismo videli že generacije. Padec globalnih delnic za 25 odstotkov v dolarskem merilu, državne obveznice so na poti v najslabše leto zadnjih 50 let, svetovna inflacija je prvič po 40 letih dvomestna, obrestne mere, vsaj v ZDA, sledi pa tudi Evropa, se povečujejo najhitreje v zadnjih 40 letih in še bi lahko našteval," je svoj govor na konferenci, namenjeni energetiki ter razmeram doma in v tujini, začel Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja. Po njegovih besedah napovedi niso optimistične, Evropska unija pa se je znašla v konkurenčno najslabšem položaju kot kadarkoli do zdaj. "Edino, kar je predvidljivo, je to, da ni nič predvidljivo. Težak položaj je pred nami. Najbolj me skrbi, da ne bomo mogli konkurirati ne ameriškim ne azijskim konkurentom," je bil jasen Petrič.

Medijska hiša Delo je ob koncu poslovne kampanje Energetika 2022 pripravila konferenco o energetski neodvisnosti in učinkovitem upravljanju energije, na kateri so poleg Stojana Petriča, predsednika nadzornega sveta Kolektorja, sodelovali še državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Alenka Bratušek in Jože P. Damjan, profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti.

Zbrane je najprej nagovoril Petrič in predstavil nekaj skrb vzbujajočih dejstev, razmere pa so, po njegovih besedah, na trgu dosegle obseg, ki ga nismo videli že več generacij.

"Razmere so takšne, da bodo povzročile nov tehnološki razvoj, ki bo zagotovo trajal več kot deset let, preden bomo prišli do pravih rezultatov. Govorim o novih virih energije, ki jih mogoče danes še ne poznamo, oziroma o tehnoloških spremembah na področju poznane proizvodnje električne energije. Govorim seveda o reaktorjih manjših moči, ki bi jih moralo imeti vsako veliko mesto in s tem pokriti potrebe po električni energiji. Pa tudi v tem primeru bi bilo treba reaktorje v prostor umestiti tako, da bi imeli, kar zadeva varnost, stvari pod nadzorom," je pojasnil Petrič

Predstavil je tudi primer podjetja Kolektor. "Imamo tri entitete, najbolj občutljiva na električno energijo je Kolektor mobilnost. Če bomo v letošnjem letu za električno energijo globalno plačali pet milijonov in 800 tisoč evrov, ob tem, da smo imeli fiksno ceno za električno energijo v letošnjem letu 70 evrov, to pomeni, da bomo v letu 2023, če se bo cena energije zvišala za 300 evrov, na 400 evrov, za električno energijo porabili dodatnih 18 milijonov evrov samo na tej entitet, torej mobilnosti. Če imaš potem na drugi strani investicijo, v katero se zdaj podajamo, ki znaša 60 milijonov evrov v dveh oziroma treh letih, toliko smo že investirali, in ko ugotavljaš, da nimaš več EBITA, potem se vprašaš, kako boš to financiral. Na drugi strani prebiraš nemške časopise in bereš, da je eden tvojih največjih kupcev zašel v finančne težave, ter se vprašaš, kako lahko kaj načrtujemo. Takšen položaj je pred nami. Edino, kar je predvidljivo, je to, da ni nič predvidljivo," je sklenil Petrič.

Ob tem ga najbolj skrbi, da Evropska unija ne bo mogla konkurirati ne ameriškim ne azijskim konkurentom. A kljub temu ostaja optimističen: "Imamo rešitev. Če se bomo pogovarjali in dogovorili za dosego miru, tako vojaškega kot ekonomskega. V nasprotnem primeru mislim, da se bodo razmere slabšale tako v letu 2023 kot v letu 2024."