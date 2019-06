Panasonic v Hočah odprl svoj prvi učni center v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonsko podjetje Panasonic je danes v industrijski coni občine Hoče-Slivnica odprlo prvi učni center v Sloveniji, ki bo omogočal prenos idej, znanja in tehnološkega sodelovanja. Ob tem so z mariborsko srednjo računalniško šolo in tehničnim šolskim centrom podpisali tudi pismo o nameri za povezovanje gospodarstva s šolskim sistemom.

Slovesnega odprtja so se ob hoškem županu Marku Soršaku udeležili tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, japonski veleposlanik Masharu Yoshida, predstavniki podjetja Panasonic ter slovenski in tuji investitorji v poslovne zgradbe, stanovanjska naselja, hotele in javne zavode.

Kot je povedal Počivalšek, je pridobitev v Hočah pomembna z več vidikov, predvsem pa je vesel, da so lahko znova priča uspešni japonski zgodbi v Sloveniji. "V sodelovanju z njimi namreč vselej pridemo do višjih dodanih vrednosti in tehnologij, kar dokazujejo vse njihove dosedanje velike investicije," je dejal minister.

Povezava izobraževalnega sistema in podjetništva

Zelo pomembna naložba se mu zdi tudi zato, ker bo povezala izobraževalni sistem in podjetništvo, saj se bo v centru izobraževal kader za bolj zahtevna dela. To je po njegovem tudi temelj za razvoj slovenskega gospodarstva. Še posebej pa Počivalška veseli, da odprtje poteka na vzhodu Slovenije, ki mu tako s to kot z drugimi naložbami dajejo možnost vnovičnega razvoja.

Takšni učni centri in predstavništva so po besedah predstavnika Panasonic Slovenija Simona Kosiča že zelo dobra vpeljana praksa njihovega podjetja v drugih evropskih državah, med drugim v Nemčiji, Franciji, na Madžarskem, Hrvaškem in Češkem, kjer je bil odziv zelo pozitiven.

Po svetu že več kot 50 takšnih centrov

V jugovzhodnem delu Evrope zdaj poleg hoškega uspešno delujejo tudi centri v Budimpešti, Pragi in Zagrebu, predstavnik vodstva japonskega podjetja Masaki Arizono pa je povedal, da imajo skupaj že več kot 50 takšnih centrov. V načrtu imajo odprtje podobnega objekta tudi v Ljubljani, je še dodal.

"Učni center bo regiji dal veliko. Lahko bomo opravili veliko različnih usposabljanj mladih inštalaterjev, serviserjev, investitorjev in tudi projektantov," je še dejal Kosič in dodal, da se center razteza na 85 kvadratnih metrih, v njem pa so razstavljene najnovejše delujoče tehnologije s področja klimatskih naprav in toplotnih črpalk.

Panasonic je z več kot sto leti izkušenj eno od vodilnih podjetij v razvoju različnih elektronskih tehnologij in rešitev za uporabnike v potrošniški elektroniki, stanovanjskih, avtomobilskih in B2B podjetjih, saj prodaja svoje izdelke v več kot 120 državah po vsem svetu.

S področjem ogrevanja, prezračevanja in hlajenja se ukvarja od leta 1958, oktobra lani pa so v češkem Plznu začeli s proizvodnjo toplotnih črpalk zrak-voda, s katerimi želijo prispevati k evropskim težnjam po obnovljivih energetskih rešitvah na področju klimatizacije.