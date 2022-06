Pametno denarnico VALÚ uporablja že več kot 110 tisoč Slovencev

VALÚ omogoča plačevanje z mobitelom na več kot 3.500 plačilnih mestih, poleg hitrih plačil na spletu, avtomatih in fizičnih prodajnih mestih pa so med priljubljenimi funkcionalnostmi še možnost pošiljanja in prejemanja denarja, razdelitve računa (na primer v restavraciji) in dviga denarja. Na voljo je tudi predplačniška kartica VALÚ Mastercard, ki omogoča plačevanje doma in v tujini.

Delež Slovencev, ki so vsaj enkrat plačali z mobitelom, se je v zadnjem letu opazno povečal in dosega že več kot 48 odstotkov prebivalstva. Pri tem je mobitel vse pogostejše sredstvo pri spletnih nakupih, saj je uporaba preprosta, plačevanje z mobitelom pa pogosto varnejše od spletnega plačila s karticami. VALÚ omogoča do 3.000 evrov mesečnega in do 15 tisoč evrov letnega limita porabe.

Akcija ob tretjem rojstnem dnevu: Povej naprej

Ob tretjem rojstnem dnevu poteka akcija Povej naprej. Uporabniki, ki si bodo do 30. junija 2022 VALÚ nadgradili z naprednim profilom in prek gumba Povej naprej v aplikaciji k uporabi VALÚ povabili prijatelja, bodo na račun VALÚ prejeli deset evrov.

Foto: Telekom Slovenije

Kako polnimo mobilno denarnico VALÚ?

Najpreprostejša oblika polnjenja je samodejna polnitev z VALÚ Moneto, ki omogoča odloženo plačilo, saj uporabnik porabo poravna enkrat mesečno z mesečnim računom operaterja (VALÚ Moneta je na voljo uporabnikom Telekoma Slovenije, A1 in Boba). Uporabniki lahko račun v mobilni aplikaciji napolnijo tudi prek bančnega računa, plačilne kartice, z gotovino v Telekomovem centru ali preprostega prenosa sredstev med uporabniki. Za to ni treba biti naročnik mobilnih storitev, tako da lahko, na primer, starši svojemu otroku dobroimetje VALÚ napolnijo kar s prenosom sredstev s svojega mobitela – v nekaj trenutkih in brez stroškov prenosa.

Uporabniki imajo preprost pregled nad svojo porabo, možnost spremembe limita, posebne popuste pri izbranih partnerjih, aplikacija pa je z najnovejšo posodobitvijo postala še bolj prijazna.