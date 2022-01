Omikron in trgovine: bodo trgovske police spet prazne? #video

Prepolni nakupovalni vozički in prazne, izropane police brez kvasa in toaletnega papirja. Tako so bile videti živilske trgovine marca 2020. Bi se lahko scenarij zaradi visoko kužne koronavirusne različice omikron ponovil? Zaradi visokega deleža okužb, številnih izolacij in karanten, so pri enem od slovenskih trgovcev te dni že opozorili, da bodo morali prilagoditi obratovalni čas nekaterih trgovin. A razloga za splošni preplah za zdaj ni: nabavne poti potekajo nemoteno, skladišča so polna.