Oglasno sporočilo: Ali je delodajalec v času epidemije poskrbel za vaše zdravje?

Oglasno sporočilo

Po ZVZD-1 je delodajalec dolžan zagotoviti varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto dela, delovno mesto ali kraj izvajanja le-tega. Zato bi moral v trenutnih razmerah epidemije bolezni covid-19 izvesti revizije ocene tveganja in definirati delovna mesta s povečanim tveganjem za okužbo z virusom. Delodajalec mora glede na potek epidemiološkega položaja v državi nenehno nadzorovati oceno tveganja ter sprejemati ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe, zmanjšanja tveganja prenosa bioloških agensov in obolevanja med zaposlenimi. Ne nazadnje bi to moral biti tudi njegov poslovni interes, saj v primeru, če delavec zboli za gripo, odide z delovnega mesta in koristi bolniški dopust. Če delavec zboli za boleznijo covid-19, gredo za 14 dni v karanteno vsi, ki so bili z njim v stiku. Ob tem se lahko delo v podjetju v celoti ustavi, posledica pa je poslovna škoda.

Z vnovičnim odpiranjem gospodarskih panog in sproščanjem ukrepov je opaziti tudi precej sproščeno obnašanje ljudi. Ne upošteva se varnostne razdalje in prepovedi druženja, vsi pa smo lahko tudi opazili napačno uporabo obraznih mask v trgovini, ki je v zaprtih javnih prostorih obvezna. Precej posameznikov masko potegne ven iz žepa hlač ali jakne in jo takoj po prihodu pospravi nazaj v žep. Mask, ki so namenjene enkratni uporabi, po tem, ko jih snamemo z obraza, ne moremo vnovič uporabiti. Te maske namreč ponovni uporabi niso namenjene, saj niso primerne za dezinfekcijo. Lahko ste prepričani, da so z razlogom namenjene enkratni uporabi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v navodilih za blagajničarke navedel menjavo obraznih mask na 2–3 ure. Vam vsaj takšen standard delodajalec tudi zagotavlja?

Na spletnih straneh ministrstva za zdravje so od 16. aprila objavljena navodila za delo na področju servisnih in drugih storitev ter za delo v živilskih in tehničnih trgovinah, ki določajo priporočila in navodila za zaposlene in delodajalce. Verjetno pa je ta navodila smiselno upoštevati tudi sicer.

Navodila vključujejo naslednje zahteve: Delodajalci poskrbijo za zaščitna sredstva in prilagojen režim dela zaposlenih.

Zagotavljanje 20 kvadratnih metrov površine na posamezno stranko.

Redno in učinkovito prezračevanje prostorov.

Razdalja med čakajočimi na blagajni mora biti najmanj dva metra.

Med strankami, ki čakajo pred prostori, kjer se izvajajo servisne storitve ali druge servisne dejavnosti ter pred živilskimi, gradbenimi in tehničnimi trgovinami, upoštevamo razdaljo najmanj dveh metrov.

Redno razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN-številk ter drugih površin in predmetov, ki se jih stranke dotikajo ob opravljanju storitev s strani zaposlenih.

Namestitev razkuževalnikov pred vhodom, v notranjosti in ob izhodih iz objektov/trgovin.

Seveda je izvajanje vseh ukrepov povezano s stroški, vendar varčevanje pri zagotavljanju varnih in zdravih razmere za delo, še zlasti v času epidemije bolezni covid-19, zagotovo ni modro, niti ni v skladu z zakonskimi določili. Po drugi strani je treba razumeti tudi delodajalce – predpisi in priporočila se namreč hitro sprejemajo, zato težko sledijo vsem obveznostim in priporočilom.

Strokovnjaki iz podjetja CIVIS, ki se ukvarjajo z opravljanjem vseh vrst strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, nevarnih kemikalij, ekologije ipd., že dlje časa pozorno spremljajo razmere, da lahko ustrezno svetujejo svojim naročnikom.

Zato strokovnjaki iz podjetja CIVIS tudi opozarjajo:

"Vsi obstoječi predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu so še vedno v veljavi. Nacionalni inštitut za javno zdravje je 15. aprila izdal Priporočila za prodajalne in njihove zaposlene ob epidemiji novega virusa SARS-CoV-2, ministrstvo za zdravje pa je objavilo navodila za delo na področju servisnih in drugih storitev ter v živilskih in tehničnih trgovinah. Tudi Inšpektorat Republike Slovenije za delo je sicer izdal nekaj navodil in smernic, vendar v njih nikjer ne preklicuje kakršnihkoli zahtev, ravno obratno – nadzor na terenu se izvaja in sankcije se izrekajo. Poleg obstoječih zakonskih zahtev poteka tudi nadzor upoštevanja vladnih odlokov in priporočil NIJZ. Kriza gotovo ne pomeni, da lahko zdaj delodajalci na varnost in zdravje pri delu kar pozabijo. Res pa je, da se osredotočenost na različna tveganja spreminja glede na pomembnost, epidemija pa je danes eno glavnih tveganj. Tako je treba v podjetjih dodatno narediti vse, da se optimalno zmanjšajo tveganja, ki so povezana s prenosom okužbe. 'Kaveljc' se vedno skriva v podrobnostih, zato za nekatera podjetja takšne ocene tveganja že izvajamo in smo glede tega seveda na voljo za različna vprašanja."

Izdelava ocene tveganja za podjetja in celotnega protokola poslovanja v času epidemije koronavirusa ni tako velik strošek. Ob pravilnem svetovanju se lahko izkaže, da je bila dejansko modra naložba. In to ne samo zaradi zagotavljanja skladnosti poslovanja z zakonskimi predpisi ter zagotovitve varnih in zdravih razmer za delo, temveč prihrankov pri opremi in materialu, ki jih je za zagotavljanje tega treba imeti.

Preverite ponudbo na ključ in različne možne storitve, ki jih imate na voljo

Podjetja se soočajo s padcem naročil in potrošnje. Zato se komu zdi kakšna bližnjica pri izvajanju vseh obveznosti in priporočil mamljiva. Eden izmed večjih stroškov je tudi pravilna uporaba obraznih mask. To je, da se maske, namenjene enkratni uporabi, res uporabijo samo enkrat in se skladno z navodili NIJZ zamenjajo na 2–3 ure. Strošek certificiranih mask tipa FFP2 za samo enega zaposlenega in ob upoštevanju zgornjega standarda menjave v šestmesečnem obdobju znese vrtoglavih 1.653,00 € oziroma 360,00 €, če gre za certificirane kirurške maske. Vendar obstajajo alternativne rešitve za manj izpostavljene panoge in delovna mesta, to je uporaba kakovostnih higienskih mask.

Preverite, ali vam je delodajalec zagotovil obrazno masko, ki ne vpija tekočine!

Zato so strokovnjaki podjetja CIVIS opravili raziskavo in na trgu izbrali 15 različnih higienskih obraznih mask iz različnih materialov. Od papirja in bombažnega platna do večslojnih sestavljenih tekstilnih materialov in kirurške maske. Dali so jih na testiranje v priznan meroslovni laboratorij.

Rezultati testiranja niso bili presenečenje. Materiali, ki so namenjeni vpijanju, so to funkcijo sicer odlično opravili, niso pa primerna izbira za izdelavo mask!

"Drugačen rezultat kot skoraj popolno prepustnost sta imeli samo dve maski, in sicer trislojna kirurška maska in maska SHIELD slovenskega proizvajalca, ki ima v materialu membrano TPU in je po nekaterih lastnostih primerljiva ali celo presega lastnosti zaščitne maske, certificirane po zahtevah standarda EN 149. Verjetno je to povezano tudi z dejstvom, da je zaščitna maska EN 149 namenjena enkratni uporabi, higienska maska SHIELD pa večkratni." Mnenje o higienski obrazni maski SHIELD Poročilo o primerjalnem testiranju blaga in mask Poročilo o prepustnosti pare

Prihranki so sicer seveda možni, vendar je treba izbrati kakovostno masko za večkratno uporabo in z njo pravilno ravnati, da lahko učinkovito služi svojemu namenu.

*Izračun za masko FFP2 je narejen ob upoštevanju cene ene maske v eni izmed trgovskih verig v Sloveniji, tj. 6,89 € za kos, in ob predpostavki, da jo delavec dvakrat na dan zamenja.

**Izračun za kirurško masko je narejen glede na trenutne cene, tj. približno 1,00 € za kos, in ob predpostavki, da jo delavec trikrat na dan zamenja (priporočilo NIJZ za blagajničarke je menjava celo na 2-3 ure).

*** Izračun za higiensko masko SHIELD je narejen na podlagi maloprodajne cene, pri čemer je ob nakupu večje količine cena nižja, in ob predpostavki, da delavec dobi pet mask kot delovno opremo, za katere skrbi in jih pere doma čez vikend oz. ob dela prostih dnevih, ter da vsaka od njih prenese najmanj 50 ciklov pranja.

V izračunu sta zajeti samo tisti maski, ki sta na testiranju med vsemi 15 maskami izpolnili merilo, da ne vpijata tekočine, in maska FFP2, ki je na voljo v eni izmed trgovskih verig.

Na osnovi dobrega rezultata testiranja higienske maske SHIELD, smo za podjetja oblikovali "rešitev na ključ", ki jo je veliko podjetji tudi iskalo.

V kolikor mislite, da bi vašemu podjetju, v katerem ste zaposleni oz. ga vodite, prišla takšna, strokovno celovita in finančno vzdržna rešitev prav, smo vam seveda na voljo. Vsem nam mora biti v interesu, da po postopnem odpravljanju omejitev in sproščanju gospodarske dejavnosti, ne pride do večanja okužb. To bi namreč pomenilo ponovno zapiranje in uvajanje omejitev. Povratek v normalne tirnice je odvisen od ravnanja vseh nas, na vseh nivojih odločanja in družbe, kot je delodajalec, delavec, starš in potrošnik.

Za rešitev na ključ (protokol varnosti pri delu v času epidemije z ocenami tveganja in navodili za uporabo mask SHIELD ter samimi maskami) lahko naročite TUKAJ!