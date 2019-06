Oglasila sta se lastnika Orto bara: Je na prodaj, vendar ga ne bodo zaprli

Konec delovnega tedna smo pisali, da je Orto bar, ki bo letos praznoval 25-letnico delovanja, na prodaj. Lokal, ki se razprostira na 600 kvadratnih metrih, na portalu za prodajo nepremičnin ponujajo za 730 tisoč evrov.

"Res je, da je Orto bar že nekaj časa na prodaj, a to nikakor ne pomeni, da ga bodo zaprli. Orto bar ima namreč v tem letu že skoraj povsem potrjen program, prav tako je program dogodkov napovedan za obdobje do konca leta 2020," so zapisali na strani Orto bara na Facebooku ter dodali, da sta se lastnika Marko Prihoda in Andrej Ciuha po dveh desetletjih in pol ustvarjanje in vodenje kluba odločila počasi predati v druge roke, odločitev pa ni povezana s poslovanjem podjetja Kir, ki je vodilo gostilniški lokal. To je bilo v zadnjih letih v rdečih številkah. Prihoda je za Dnevnik dejal, da je ekipa po 25 letih dela tudi že utrujena.

Hostel? Ni indicev, da se bo to zagotovo zgodilo.

Foto: Matjaž Tavčar V sporočilu so še zapisali, da bo tudi v primeru prodaje klub še naprej nemoteno deloval "zaradi obveznosti do zunanjih organizatorjev, kot tudi moralne obveze do obiskovalcev kluba".

Ob tem so zanikali navedbe, da bi morebitni novi lastnik klub spremenil v hostel. "Ni indicev, da se bo to zagotovo zgodilo – ko in če bo Orto bar prodan, se bo novi lastnik imel možnost odločiti, ali ohraniti klubsko dejavnost ali pa spremeniti njegovo namembnost," so zapisali.

Med interesenti za zdaj ni takšnega, ki bi nadaljeval zgodbo lokala

Nepremičninski agent, ki skrbi za prodajo Orto bara, je sicer v pogovoru za Dnevnik dejal, da za zdaj med interesenti ni nobenega takšnega, ki bi želel nadaljevati zgodbo Orto bara, na drugi strani pa jih je nekaj, ki bi lokal spremenili v hostel. V oglasu na portalu je sicer s tiskanimi črkami poudarjeno, da se lahko v prostorih izvaja tudi hotelska dejavnost oziroma da lahko v njih deluje hostel.

"Orto bar je na prodaj, a program bo do prodaje (če bo do nje prišlo in tudi še nekaj časa po prodaji) potekal nemoteno," je še zapisala ekipa Orto bara, ki bo letos praznovala 25-letnico delovanja.