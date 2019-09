Oberstar predsednik nadzornikov Darsa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadzorni svet Darsa, ki ga je država kot lastnica razširila s šest na devet članov, je na sredini ustanovni seji za predsednika nadzornikov imenoval Jožeta Oberstarja. Za njegovega namestnika je postavil Borisa Božičnika, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Darsa.

Prejšnjim nadzornikom Marjanu Mačkošku, Mihu Juhartu, Tatjani Colnar in Igorju Pirnatu se je iztekel mandat, zato je skupščina v začetku septembra za štiri leta kot predstavnike kapitala imenovala Oberstarja in Božičnika ter Mateja Čuferja, Andreja Hudoklina in Jožefa Zimška. Eno mesto je nezapolnjeno.

Predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Darsa sta Darko Kodrič in Martin Stožir, eno mesto je še prosto.