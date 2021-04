Novost: pobiranje na domu ob želeni uri za ceno javnega prevoza

"Rešitev za trajnostno mobilnost temelji na združevanju potnikov. To bomo zagotovili z digitalizacijo in optimizacijo voženj v sistemu, ki bodo omogočale tako udoben in priročen prevoz, kot ga je do zdaj lahko zagotovil samo osebni avto," zagotavljajo v GoOptiju. V podjetju ob tem pozdravljajo načrte za modernizacijo zakonodaje, ki bo tudi na področju prevoza v cestnem prometu odprla pot za digitalizacijo.

GoOpti je slovenska storitev, ki je poznana kot priljubljen način prevoza do letališč. Podjetje je lani kupil investicijski sklad ISV iz Omana, ki vlaga v pametno in trajnostno mobilnost.

"Uspelo nam je preživeti tudi obdobje epidemije in se prilagoditi z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov. Razkuževanje vozil, uporaba mask in redno testiranje naših voznikov so nam omogočili, da v vsem letu nismo potrdili niti ene same okužbe," poudarjajo v podjetju.

Zato pripravljajo nove storitve, med katerimi je za slovenski prostor najpomembnejša ponudba mestnih in primestnih skupinskih prevozov. "S tem bomo ljudem ponudili bolj trajnostno alternativo, ki bo prilagojena njihovim željam: pobiranje na domu, ob njihovi želeni uri, za ceno javnega prevoza," so zapisali v podjetju.

S ponudbo bodo v podjetju omogočili ugodne prevoze za tiste, ki zdaj nimajo ustrezne ponudbe javnega prevoza. Foto: Getty Images

Komu je storitev namenjena?

S ponudbo bodo v podjetju omogočili ugodne prevoze za tiste, ki zdaj nimajo ustrezne ponudbe javnega prevoza in so primorani uporabljati osebno vozilo, na primer za prevoz v službo, na prostočasne dejavnosti in podobno.

"Poleg ugodnega načina prevoza za naše uporabnike bodo nove storitve pomembno prispevale k zeleni mobilnosti, saj bomo zmanjšali emisije in tudi prometne zamaške, ki jih zdaj povzročajo vozila z enim ali dvema potnikoma. To je še posebej pomembno za celotno Slovenijo, saj pri nas kar polovica vseh emisij izvira iz prometa, pri čemer tri četrtine teh emisij povzroči prav cestni promet, ki ga v šestdesetih odstotkih predstavljajo osebna vozila. Ti podatki kažejo, kako pomemben je hiter in korenit zasuk na področju mobilnosti za zmanjšanje emisij CO2 in prašnih delcev," še pojasnjujejo v podjetju.

Načrtujejo, da bo pospešena digitalizacija omogočila tudi sinergijo različnih storitev, od GoOpti in taksi prevozov prek izposoje koles do javnega potniškega prometa. Kot rešitev ponujajo usklajevanje različnih možnosti mobilnosti s pomočjo raznovrstnih spletnih aplikacij.

Kot rešitev ponujajo usklajevanje različnih možnosti mobilnosti s pomočjo raznovrstnih spletnih aplikacij. Foto: Matic Tomšič

Nova zakonodaja je korak v pravo smer

V podjetju pozdravljajo načrte za modernizacijo zakonodaje, ki bo tudi na področju prevoza v cestnem prometu odprla pot za digitalizacijo, hkrati pa izpostavljajo, da je pomembno biti pozoren na podrobnosti, da bodo s spremembo zakonodaje dejansko doseženi cilji zelene mobilnosti.

Kot primer slabe prakse v tujini navajajo možnost zvišanja cene v času povečanega povpraševanja, saj mednarodne študije kažejo, da ta praksa prispeva k ustvarjanju prometnih zamaškov in s tem k večjim emisijam toplogrednih plinov.

"V času konice se namreč zaradi takih digitalnih rešitev poveča število dodatnih izvajalcev prevoza potnikov, kar pa ustvari dodatno gnečo na cesti. Številne trenutne platforme namreč še vedno vozijo po enega ali dva potnika, s čimer zagotovo ne prispevajo k zeleni mobilnosti, pa čeprav so digitalno moderne," dodajajo.