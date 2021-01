Novogradnja Palais & Villa Schellenburg v teku

Na območju nekdanje stavbe Kolizeja v središču Ljubljane in streljaj od parka in igrišč v Tivoliju vztrajno napreduje novogradnja 125 najprestižnejših stanovanj. Poleg odlične lokacije, premišljene arhitekturne zasnove in visokokakovostnih materialov se projekt lahko pohvali tudi s celodnevno recepcijo, umeščeno v reprezentativno avlo, dalje še z videonadzorom objekta, od 283 do 355 cm visokimi nadstropji, veliko tlorisno površino bivalnih prostorov, neposrednim dostop od parkirnih mest do stanovanj ter z dodatnimi dvigali za kolesa.

Izkop in varovanje gradbene jame sta zaključena, trenutno se izvajajo groba gradbena dela, ki se bodo do pritlične ravni zaključila do sredine tekočega leta. Gradnja Ville Schellenburg naj bi bila končana do julija 2022, medtem ko naj bi se gradnja Palais Schellenburg sklenila do julija 2023.

Prav tako bo ob Gosposvetski cesti zgrajen šest nadstropij visoka poslovna stavba s pisarniškimi prostori, ki bodo potencialnim strankam na voljo v dolgoročni najem. V pritličnih prostorih poslopja Palais bo prav tako na voljo nekaj poslovnih lokalov za namen t. i. tihih poslovnih dejavnosti, kot so denimo frizerski in kozmetični saloni, optiki, urarji, zlatarne, galerije, trgovine s tekstilom …

Do konca leta 2020 je naložbenik prodal za 20 % stanovanj. V Villi so trenutno na voljo še tri- oziroma štirisobna stanovanja v velikosti od 119 do 225 kvadratnih metrov (bivalne površine) - od tega so tri stanovanja atrijska. Parkirna mesta in shrambe za stanovalce Ville so na voljo v kleti -1. V Palais so trenutno na voljo dvo- do petsobna stanovanja, velika od 68 do 333 kvadratnih metrov (bivalne površine). Parkirna mesta in shrambe za stanovalce Palais so na voljo v kleteh -2 in -3.

Vseljivo: Villa, julij 2022 Palais, junij 2023

Prodaja stanovanj poteka nemoteno, pri čemer se cene najmanjših dvosobnih stanovanj v Palais Schellenburg, vključno s shrambo, začnejo pri 443.000 € (brez DDV). Cena najmanjšega trisobnega stanovanja v Villi Schellenburg s shrambo je 915.000 € (brez DDV).

Stanovanja se prodajajo neopremljena. Kupci si bodo lahko iz vnaprej pripravljenega kataloga izbrali parket in keramiko. V kopalnici bo nameščena sanitarna oprema, prav tako bo v stanovanju urejena osnovna razsvetljava. Vsako stanovanje bo imelo na svojem parkirnem mestu omogočeno polnjenje električnih avtomobilov.

Projekt se poleg svoje bogate zgodovine ter modernega pridiha razvija v najlepši novi dom za bodoče stanovalce.