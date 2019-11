Nova KBM odpustila 45 zaposlenih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Novi KBM so odpustili 45 zaposlenih, ki so dobili obvestila o prekinitvi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov, poroča današnji Večer. Vodstvo banke je pojasnilo, da so pripravili program presežnih delavcev, ker gre za večje število ljudi.

Program je bil v delu, ki se nanaša na določitev kriterijev za presežne delavce in ukrepov za omilitev brezposelnosti, usklajen tudi s sindikati, so še pojasnili na Novi KBM.

Med 45 odpuščenimi, ki po navedbah Večera "niso samo iz Maribora", naj bi bilo več mlajših, ki so v banki delali le nekaj let, oziroma takih, ki so zaključili nekatere projekte.

Banka, ki je v lasti sklada Apollo, naj bi sicer za letos načrtovala zmanjšanje števila zaposlenih za okoli 150, že lani pa so sporočili, da izvajajo optimizacijo procesov, poslovne mreže in notranjega ustroja, vse spremembe pa da uvajajo z namenom izboljšanja storitev za stranke in okrepitve svoje tržne pozicije.

Nova KBM je junija podpisala pogodbo o nakupu Abanke, ki jo je država morala prodati, ker je bila tako kot Nova KBM in NLB konec leta 2013 deležna državne pomoči. Nova KBM bo za Abanko odštela 444 milijonov evrov.

Leto 2018 je banka zaključila s 75,5 milijona evrov čistega dobička, kar je za skoraj tretjino boljši dosežek kot leto prej, na ravni skupine pa je ustvarila 72,5 milijona evrov čistega dobička. Kot so ob objavi revidiranega letnega poročila sporočili iz banke, s tem uspešno zasledujejo vizijo leta 2020 postati najuspešnejša banka v Sloveniji.