Nov letni čas, novi finančni izzivi: s pametnimi rešitvami gre lažje

Jesen je v polnem razmahu in skupaj s spreminjajočo se naravo ter vremenom vedno pridejo tudi precej visoki stroški, ki jih moramo pametno razporediti, da nam ta letni čas ne bo prinesel prevelikih finančnih obremenitev.

Oktober s seboj prinaša kurilno sezono, ki vsako jesen dodatno obremeni družinski proračun. Poleg stroškov z ogrevanjem je med največjimi jesenskimi finančnimi obremenitvami tudi nakup zimske garderobe, saj so otroci zagotovo prerasli lansko kolekcijo čevljev in oblačil. Sodeč po uradnih statistikah, vsak Slovenec na leto porabi dobrih 500 evrov za obutev in oblačila. Veččlanska družina se tako vsako jesen spopade z visokimi stroški, ki si jih lahko malce olajša z nakupom na obroke. Trenutna situacija covid-19 pa prinaša še dodatne finančne izzive – šolanje ali delo od doma, ki bo potekalo lažje, če bo vsak član družine imel svoj prenosni računalnik.

Na srečo lahko večje finančne izdatke, ki jih prinaša nova sezona, uspešno omilimo s pravo finančno rešitvijo. Takšna je kartica Visa z odloženim plačilom Nove KBM, s katero plačujemo na prodajnih mestih, v tujini in prek spleta in nam omogoča dva načina uporabe. Z njo si lahko plačilo izdatkov odložimo na naslednji mesec ali pa si večji nakup razdelimo na obroke in ga odplačujemo postopoma. Najboljše pri tem pa je, da plačevanje na obroke poteka brez dodatnega dogovarjanja s trgovcem, saj si število obrokov določimo sami s SMS-sporočilom.

Šola in delo na daljavo

Nove razmere v načinu šolanja zaradi koronavirusa prinašajo tudi nove stroške. Šolarji, ki morajo občasno delati od doma, potrebujejo zmogljivejše računalnike. Tudi delo od doma zahteva nekaj novih naložb. Pri nakupu novega računalnika moramo upoštevati, v kakšne namene ga bomo uporabljali in kakšne so naše finančne zmožnosti. Če imamo malo prostora, se bomo odločili za prenosnik, sicer pa za osebni računalnik. Primerjajmo cene različnih ponudnikov, med drugim obstajajo slovenske spletne strani, ki ponujajo nakup preverjene rabljene opreme.

Ker so spletni nakupi v trenutni situaciji varnejši od nakupov v trgovinah, je pametno nov računalnik ali gospodinjske aparate naročiti kar na spletu. Nakup lahko enostavno poravnamo s kartico Visa z odloženim plačilom Nove KBM, ki omogoča, da si tudi spletne nakupe razdelimo na obroke. Tako lahko recimo nov prenosnik odplačamo postopoma, tudi na 12 mesecev. Celoten znesek pa lahko odplačamo tudi v celoti v naslednjem mesecu. V vsakem primeru nam kartica Visa z odloženim plačilom Nove KBM močno olajša finančno obremenitev.

Če se boste odločili za spletne nakupe, upoštevajte nekaj zlatih pravil varnega spletnega nakupovanja:

Varna mesta za spletne nakupe prepoznate po naslovu spletne strani, ki se začne s https://, kar lahko preverite tudi s klikom na simbol ključavnice.

Pred nakupom preverite podatke o registrirani domeni: pomagate si lahko z whois.domaintools.com.

Izberite spletnega trgovca, ki omogoča uporabo varnostnih plačilnih storitev, kakršne so Verified by Visa ali Visa Secure.

Nakup na spletnih straneh s tovrstnimi varnostnimi plačilnimi storitvami potrdite z dodatnim enkratnim geslom, ki ga med opravljanjem spletnega plačila s kartico prejmete v SMS-sporočilu.

Čeprav večkrat nakupujete v isti spletni trgovini, podatkov o kartici ne shranjujte, temveč jih vnesite pri vsakem nakupu posebej.

Za spletne nakupe je odlična kartica Visa z odloženim plačilom Nove KBM. Če je še nimate, izkoristite ponudbo in si jo zagotovite z enoletno brezplačno članarino.

Nakup gospodinjskih aparatov

Ker je pogosto na delu "Murphy", se večji gospodinjski aparati običajno pokvarijo ravno takrat, ko smo finančno najbolj obremenjeni. Menjava pralnega stroja, štedilnika, pečice ali hladilnika je dodaten strošek, ki močno obremeni družinski mesečni proračun. Tudi če je naš gospodinjski aparat star, je dobro kupiti novega, ki je energetsko varčnejši in zmogljivejši. Razmislimo, kako velik aparat potrebujemo, da si prihranimo kakšen dodaten strošek zaradi porabe energije. Štiričlanska družina na primer potrebuje približno 250-litrski hladilnik, od 80- do 100-litrski bojler ter pralni stroj za šest kilogramov perila.

Tudi pri menjavi gospodinjskih aparatov nam je lahko v veliko pomoč kartica Visa z odloženim plačilom Nove KBM, ki omogoča, da takšen nakup opravimo brez kredita, saj se lahko uporablja za nakupe od 50 do 5.000 evrov. Preprosto plačamo s kartico in si stroške razdelimo na več obrokov (od dva do 12) ter si tako stroške odplačila razporedimo čez vse leto. Po opravljenem nakupu prejmemo varnostno SMS-sporočilo, na katero odgovorimo v eni uri. V sporočilo enostavno zapišemo želeno število obrokov.

Poskrbeti za ogrevanje

Velik finančni zalogaj je tudi preskrba z energenti za ogrevanje hiše. Če se ogrevamo s kurilnim oljem, bomo za ogrevanje povprečne novogradnje na sezono plačali približno 1.600 evrov, če pa živimo v stari, slabo izolirani hiši, pa se ta strošek lahko dvigne nad 2.300 evrov. Ogrevanje s peleti je sicer ugodnejše, a še vedno pomeni velik finančni zalogaj, prav tako ogrevanje z zemeljskim plinom, ki velja za ugoden energetski vir.

Porazdelimo si stroške na nekaj obrokov, ki jih lahko sami določimo z uporabo plačilne kartice z odloženim plačilom

Obdarovanja pred vrati

Prelepa jesen s svojimi barvami, slastnimi okusi in hladnejšimi temperaturami že napoveduje začetek prazničnega časa.

Težko pričakovano praznično obdobje je povezano z visokimi stroški, ki jih prinese izbor daril za naše najdražje. Letošnja darila bomo najlažje naročili kar na spletu in jih plačali s plačilno kartico Visa z odloženim plačilom. Spletni nakupi so namreč v obdobju koronavirusa boljša izbira, saj se moramo nenujnim obiskom trgovin čim bolj izogibati. Pred nakupom preverite le, da spletna trgovina sprejema kartice Visa.