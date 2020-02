Nov dosežek Urške Žolnir, po katerem se lahko zgledujete

Nikoli ni prepozno, da uberemo novo pot ter poiščemo nove priložnost za uspeh in osebno rast. S pravim znanjem je prehod na nova karierna področja veliko lažji.

Študij v dodiplomskih programih na DOBA Fakulteti je izrazito praktično naravnan, zasnovan problemsko ter temelji na aktivnem in sprotnem delu študentov. Foto: Thinkstock

Na svoje zadovoljstvo vplivamo sami. Zavestno se odločimo, kaj bomo počeli, da bomo to tudi dosegli. Koliko bomo telesno dejavni, kakšne osebne in karierne cilje smo si zadali, s kom se družimo, kaj v življenju radi počnemo in kaj nas zadovoljuje.

Nemalokrat se zgodi, da leta po končanem izobraževanju, ko mislimo, da je naša izobraževalna pot že končana, ugotovimo, da potrebujemo nekaj novega in da morda želimo uspeti tudi na kakšnih drugih področji. Nikoli ni prepozno za zasuk na profesionalni poti ter ne nazadnje za pridobivanje novih znanj in kompetenc.

Študij in diploma sta nedvomno pravi korak do sprememb in uresničitev novih ciljev. In prav na tej poti vam DOBA Fakulteta lahko priskoči na pomoč - z uporabnimi študijskimi smermi, s katerimi boste takoj obogatili svoje znanje in si odprli nove možnosti za uspeh.

DOBA Fakulteta se zaveda, kakšne so razmere na trgu dela in kakšen je sodoben življenjski slog, zato je pripravila edinstven online program. Online študij je enakovreden klasičnemu, vključno s popolnoma enakovrednimi standardi, cilji in vsebinami, samo način je drugačen.

Kako poteka online študij? Online študij na DOBA Fakulteti je nadvse preprost in ne zahteva posebnega računalniškega znanja. Študenti se lahko prek spleta s kateregakoli konca sveta povežejo s fakulteto, preverijo svoje obveznosti in napredek. Poleg tega se lahko povežejo z drugimi študenti in tako skupaj opravljajo vse obveznosti. Online študij jim omogoča tudi poslušanje spletnih predavanj v živo, pri vsakem predmetu pa jih spremljajo online mentorji in učitelji.

Naj vas spodbudijo pozitivne zgodbe. Že čez leto ali dve ste tudi vi lahko med njimi. Mihael Tomše in Urška Žolnir, foto: Marko Pigac Mihael Tomše je piranski občinski redar, ki je ob izbruhu požara v Piranu skupaj s policistom in gasilcem v hiši našel pogrešanega 12-letnega otroka ter ga v zadnjem trenutku rešil iz objema dima in ognja. Mihael je tudi diplomant online programa Menedžment v sociali in izobraževanju, ki ga izvajamo na DOBA Fakulteti. Po poklicu je prometni tehnik, a se je odločil, da nadaljuje svojo poklicno pot v smeri sociale. Urška Žolnir je prva Slovenka z zlato olimpijsko kolajno v individualnem športu. Kar hitro po koncu športne kariere se je odločila za nov izziv, odločila se je za online študij na DOBA Fakulteti, program Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi je uspešno končala lani. Čeprav je mlada mamica, je študij končala v treh letih. Matej Lorenci je magister študijskega programa Menedžment pametnih mest na DOBA Fakulteti. V sklopu svoje magistrske naloge je razvil sistem za merjenje kakovosti zraka in ga preizkusil v praksi. Zaradi uporabnosti naprave se študent dogovarja z agencijo za okolje (Arso) o pilotni uporabi sistema v manjših občinah.

Zakaj je online študij prava izbira za vas? Nedvomno predvsem zato, ker vam omogoča več samostojnosti in ga lažje prilagodite svojim vsakodnevnim obveznostim. To je študij brez omejitev, saj niste omejeni z lokacijo. Vse poteka virtualno in prek računalnika.

Online študij vam omogoča študij s kateregakoli konca sveta. Dovolj je, da se s fakulteto povežete prek računalnika. Foto: Getty Images

Novo znanje je ključ do uspeha: kakovostno in praktično znanje bo pognalo vašo kariero strmo navzgor, ne glede na to, na katerem službenem položaju ste trenutno.