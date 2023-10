Nokia bo ukinila do 14 tisoč delovnih mest

Finski proizvajalec telekomunikacijske opreme Nokia je v tretjem četrtletju vknjižil 133 milijonov evrov dobička, kar je 69 odstotkov manj kot pred enim letom. Ob slabših poslovnih rezultatih, predvsem zaradi manjšega povpraševanja po opremi za tehnologijo 5G, so napovedali ukinitev do 14 tisoč delovnih mest, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V tretjem četrtletju smo zaznali večji vpliv makroekonomskih izzivov na naše poslovanje," je ob objavi poslovnih rezultatov danes zapisal izvršni direktor družbe Nokia Pekka Lundmark.

V družbi so ob tem napovedali varčevalni program, s katerim bi lahko število zaposlenih znižali na 72 tisoč do leta 2026 in tako znižali stroške za do 1,2 milijarde evrov.

Prihodki družbe Nokia so se na letni ravni spustili za 20 odstotkov na 4,98 milijarde evrov. V podjetju so bili optimistični, da bodo z uvajanjem opreme za tehnologijo 5G v Indiji nadoknadili padec povpraševanja v ZDA, vendar se pričakovanja niso uresničila.

Operaterji manj vlagali v mobilna omrežja

Zaradi upočasnjevanja rasti svetovnega gospodarstva so operaterji manj vlagali v svoja mobilna omrežja.

Poslovni rezultati so bili bistveno nižji od pričakovanj, obeti pa so negotovi, je za AFP ocenil analitik Atte Riikola. "Kratkoročno torej za Nokio ne kaže tako dobro," je dejal.

Z današnjo napovedjo se je razširil nabor podjetij, ki so po razcvetu tehnološkega sektorja v času pandemije covid-19 napovedala odpuščanja. Med drugim so to storili tehnološki velikani Amazon, Google, Meta in Microsoft.