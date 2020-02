NLB za 387 milijonov evrov kupila srbsko Komercijalno banko

Konec transakcije je odvisen od pridobitve soglasij več ustanov, med drugim Evropske centralne banke, Banke Slovenije in Narodne Banke Srbije. Cena za nakup 83,23-odstotnega deleža je 387 milijonov evrov, po napovedih NLB bo ob koncu transakcije plačana v gotovini. V skladu s pravili o privatizaciji srbskih bank NLB ni zavezana k izdaji obvezne ponudbe za odkup manjšinskih deležev v Komercijalni banki, so pojasnili v največji slovenski banki, piše STA.

Dodali so, da nakupna cena pomeni vrednost 465 milijonov evrov za 100 odstotkov navadnega delniškega kapitala banke, kar pomeni 77 odstotkov konsolidiranega lastniškega kapitala Komercijalne banke in približno šestkratnik ocenjenega dobička srbske banke za lani. Nakupna cena bo sicer povišana za dvoodstotno letno obrestno mero v obdobju med 1. januarjem 2020 in koncem transakcije, pri čemer bo NLB v omenjenem obdobju upravičena do dobička Komercijalne banke, še piše STA.

Po pridobitvi soglasja Narodne Banke Srbije bodo pred koncem transakcije izplačane že potrjene, a neizplačane dividende in nagrade zaposlenim za prejšnja poslovna leta. Delničarji Komercijalne banke bodo prav tako pred koncem transakcije prejeli dividendo v vrednosti polovice čistega dobička za lani, a največ 38 milijonov evrov.

Glede učinka prevzema za NLB so v banki zagotovili, da bo banka ves čas presegala skupno kapitalsko zahtevo v višini 15,25 odstotka. Za izpolnjevanje te zahteve bodo uporabili že izdane kapitalske instrumente, ki še niso bili upoštevani, to so izdane podrejene obveznice v vrednosti 240 milijonov evrov, predvideno povečanje kapitala iz zadržanih dobičkov in/ali uvedenih ukrepov za optimizacijo tveganih naložb, morebitno izdajo instrumentov dodatnega temeljnega kapitala in vključitev neobvladujočih deležev, piše STA.

V NLB pravijo, da si prizadevajo tudi za lani izplačati znatno dividendo - čisti dobiček banke je sicer dosegel 176,1 milijona evrov - vendar je po njihovem treba upoštevati, da bo čas izplačila sovpadal z izdajo soglasja regulatorjev ter izvedbo ukrepov za optimizacijo kapitala. NLB v vsakem primeru ohranja obstoječo dividendno politiko.

Tržni delež skupine NLB v Srbiji bo precej višji

Z nakupom bo skupina NLB tržni delež na srbskem trgu po ocenah okrepila z 1,7 odstotka na 12,7 odstotka. "Krepitev naše prisotnosti v Srbiji, največjem od naših strateških tujih trgov, na nadzorovan način, ki povečuje vrednost, je za skupino ključna strateška prioriteta.... S tem bo NLB postala tretja največja bančna skupina v državi z edinstvenim položajem ene od vodilnih bank na vseh trgih, kjer je skupina prisotna. Obseg poslovanja NLB v Srbiji bo daleč največji zunaj Slovenije, to pa še poudarja pomen zadevne transakcije za sistemsko finančno ustanovo v regiji," je posel komentiral prvi mož NLB Blaž Brodnjak. Več bo uprava deležnikom povedala v četrtek v javnem spletnem prenosu ob 15. uri, piše STA.

Srbija je zadovoljna z doseženo ceno

Srbski finančni minister Siniša Mali je medtem povedal, da je država zadovoljna z doseženo ceno. "Poslovanje Komercijalne banke je odlično, vendar se lahko še izboljša, in prepričan sem, da lahko to dosežemo s pomočjo novega strateškega partnerja. Prepričani smo, da je v primeru finančnih storitev na odprtem trgu zasebni lastnik lahko boljši lastnik kot država," je dodal po poročanju STA.

V NLB so sicer večkrat poudarili, da je Srbija eden od njihovih ključnih strateških trgov, in napovedali, da se bodo na tem trgu širili ali z organsko rastjo ali s prevzemi. Skupina NLB ima v Srbiji NLB Banko Beograd, še poroča STA.

V NLB Banki Beograd z 28 poslovalnicami, ki je lani po prvih podatkih dosegla 614 milijonov evrov bilančne vsote in 4,1 milijona evrov čistega dobička, je skupina NLB lani dosegla največji, 29-odstotni porast neto posojil strankam. Komercijalna banka ima po navedbah srbskih medijev bilančno vsoto 3,5 milijarde evrov. Lani je ustvarila 74 milijonov evrov dobička. Banka ima 2.744 zaposlenih in 200 poslovalnic v Srbiji, Črni gori in Republiki Srbski, še piše STA.

Prevzem banke v Srbiji je prvi po tem, ko je NLB konec leta 2013 prejela državno pomoč. Takrat se je država zavezala, da bo NLB delno privatizirala, za NLB pa so veljali strogi omejevalni ukrepi, med drugim tudi prepoved prevzemov. Skupina NLB je s tokratno potezo utrdila položaj največjega bančnega igralca na širšem območju nekdanje Jugoslavije s sedežem v tej regiji, še poroča STA.