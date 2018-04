NLB lani potrojila čisti dobiček na 189 milijonov evrov

Foto: Ana Kovač

Z rezultati poslovanja v letu 2017 so se že v petek seznanili nadzorniki naše največje banke, ko so sporočili, da je celotna skupina lani ustvarila 225,1 milijona evrov dobička po davkih oz. 105 odstotkov več kot predlani. Tako banka kot ostale strateške bančne članice skupine so poslovale dobičkonosno in prispevale k najboljšemu rezultatu v zgodovini skupine NLB, so po petkovi seji nadzornikov sporočili iz NLB.

Lani je skupina povečala čisti dobiček že četrto leto zapored. Tokratna rast je predvsem posledica izboljšanja rezultatov ključnih poslovnih aktivnosti, nadaljnjega zniževanja stroškov in nadaljnjega zmanjševanja nedonosnih posojil. Hkrati je skupina NLB še naprej uresničevala postavljeno strategijo - strankam zagotavljati prave rešitve ob pravem času na pravem mestu, pravijo v banki.

Sedem odstotna rast kreditov v Sloveniji

Rast kreditov prebivalstvu v Sloveniji je bila precejšnja, in sicer sedemodstotna glede na konec leta 2016, prav tako rast kreditov na strateških tujih trgih, ki je bila osemodstotna. Dobro je posloval tudi segment podjetij, saj so se krediti srednjih in malih podjetij povečali za deset odstotkov.

Foto: Ana Kovač

Nadaljevanje trenda izboljšanja kakovosti kreditnega portfelja se je odražalo v znižanju obsega slabih posojil v letu 2017 za 35 odstotkov. Kot so pojasnili v banki, je bilo za doseganje tako dobrih rezultatov na tem področju ključno zavzeto delo pri prestrukturiranju in izterjavi. Odlični rezultati pri izterjavi v kombinaciji s pozitivnimi trendi v gospodarskem okolju so prispevali k nižjim skupinskim oslabitvam in rezervacijam in s tem občutno povečali dobičkonosnost.

Proti NLB v 2017 vloženih za 585,4 milijona evrov tožbenih zahtevkov

Vse našteto se odraža v zmanjšanju deleža slabih posojil na 9,2 odstotka, deleža nedonosnih izpostavljenosti pa na 6,7 odstotka. Podrobnosti o lanskem poslovanju bo uprava pod vodstvom Blaža Brodnjaka predstavila na današnji novinarski konferenci, v letnem poročilu pa navaja še, da je bilo proti skupini NLB na dan 31. decembra 2017 vloženih 38 materialno pomembnih tožbenih denarnih zahtevkov v skupni višini 585,4 milijona evrov, od tega se večji del nanaša na stare devizne vloge hrvaških varčevalcev v LB.

Zaradi tožbenih zahtevkov s Hrvaške v banki niso oblikovali rezervacij, saj menijo, da za to ni pravne podlage. Kljub temu je Evropska centralna banka v začetku marca sklenila, naj NLB za primer, da bi bili izpolnjeni kriteriji za oblikovanje rezervacij za še neodločene tožbe proti NLB na Hrvaškem, omeji delitev dobička svoji lastnici državi.