Nižji transportni stroški mogoči kljub podražitvam

Foto: STA

Optimalna pot je pomembna pri dostavi blaga, obisku strank, izvedbi storitev ali servisa. Organizacija poti in prevozov je zdaj pred veliko preizkušnjo, saj bo treba še bolj skrbno načrtovati in obvladovati vse parametre – od razdalje do števila vozil, zaposlenih in časa za določen prevoz. Vse to vpliva na stroške oziroma prihranke, zato moramo načrtovanje poti zaupati izkušenim strokovnjakom.

Odkar je podjetje Sledenje, informacijske storitve d.o.o. na trg poslalo izjemno uporabno orodje za ta opravila, imajo podjetja veliko manj skrbi glede sledenja vozil, upravljanja, optimizacije in nadzora voznih parkov. Z orodjem lahko podjetja celo izboljšajo svoje poslovanje in še bolj učinkovito sledijo svojim ciljem.

Enostavno in hitro optimalno načrtovanje poti

Z izboljšano storitvijo lastnega ali najetega voznega parka boste lažje zadovoljili pričakovanja svojih strank v največji mogoči meri. Povečan nadzor, ki ga omogoča orodje FleetOpti, pa poenostavlja administrativne postopke in prinaša prihranek. Podjetja bodo lažje sprejemala poslovne odločitve, če bodo imela na voljo takojšen analitičen pregled poslovanja, kot ga ponuja orodje podjetja Sledenje.

Izkušena ekipa strokovnjakov s področja sledenja vozil je celotno arhitekturo orodja zgradila tako, da omogoča obveščanje podjetja ob raznih nevšečnostih na cesti, kar zagotavlja dodatno zaščito premoženja podjetja.

S FleetOptijem varnejši, hitrejši in učinkovitejši Po izračunih podjetja Sledenje se časi dostav z uporabo orodja FleetOpti lahko skrajšajo za kar 14 odstotkov, razdalje pa skrajšajo za 22 odstotkov. Če podjetja upoštevajo vsa priporočila, se lahko oprema, ki jo potrebujejo za prevoze, zmanjša za 12 odstotkov, delovna sila je veliko bolje razporejena, in sicer kar za 50 odstotkov, medtem ko se na najpomembnejšem področju lahko vzpostavi zelo pomembna prednost – dejavnik človeških napak se zmanjša za kar 70 odstotkov.

Preprosta uporaba v nekaj korakih

FleetOpti je plod razvoja slovenskega podjetja Sledenje d.o.o. in je edinstveno na tem področju. Uporabnik ima v orodju na voljo parameter za definiranje voznega parka, prek katerega določi tip vozila (osebno, tovorno ali kombi) in njegovo kapaciteto oziroma koristno nosilnost z več mogočimi merskimi enotami.

Z orodjem je mogoče ustvariti posamezne vozne načrte ali simulirati različne situacije in kombinacije odvoza, načrt je mogoče izvoziti v program za spremljanje vozil ali poslati vozniku na teren. Ključne funkcionalnosti orodja FleetOpti so:

prihranek časa (lažja in hitrejša izvedba plana distribucije),

(lažja in hitrejša izvedba plana distribucije), poljubno načrtovanje (dnevno načrtovanje distribucijskih poti z veliko frekvenco naročil),

(dnevno načrtovanje distribucijskih poti z veliko frekvenco naročil), prava vozila na pravem mestu (optimalna in praktična rešitev izvedbe transporta),

(optimalna in praktična rešitev izvedbe transporta), enostaven uvoz podatkov (uvoz strank "na klik"),

(uvoz strank "na klik"), analiza in primerjava stroškov (analiza voženj, stroškovna primerjava).

Glede na trenutno stanje na trgu goriv ima neoptimizirana distribucija toliko večji vpliv na nastale stroške.



Z orodjem FleetOpti pa se jih lahko v povprečju zmanjša za 20 odstotkov, kar lahko v času nestabilnega trga bistveno vpliva na poslovanje podjetij.