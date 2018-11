Nepremičnine za nove poslovne priložnosti v tujini

Oglasno sporočilo

Za podjetja, ki načrtujejo širjenje njihovih poslovnih dejavnosti v tujino, je ustrezen izbor nepremičnin za investicijo izjemnega pomena. Lokacija, obstoječa infrastruktura, bližina pomembnih gospodarskih objektov in možnosti nadaljnjega razvoja nepremičnine so ključni elementi pri odločanju za nakup. Privlačne nepremičnine so v tem času na voljo na Hrvaškem, v Srbiji in v Bolgariji.

Na odlični lokaciji sredi največjega poslovnega središča v Novem Beogradu v Srbiji se nahaja za nakup atraktivna Večnamenska poslovna stavba. Stavba je umeščena med druge poslovne objekte, v katerih delujejo priznane domače in mednarodne gospodarske družbe, kar daje soseski značilen živahen poslovni utrip. Novi Beograd se namreč razvija v eno največjih poslovnih središč v jugovzhodni Evropi. Poslovna cona je odlično prometno povezana in opremljena s sodobno komunalno infrastrukturo. Večnamenska poslovna stavba s pisarnami in avtosalonom v skupni izmeri 12.826,28 m² je bila zgrajena leta 2008 in je kakovostno vzdrževana. Parkirna mesta so umeščena pred objekt in v podzemno garažno hišo. Stavba je večinoma zasedena z najemniki in tudi zato predstavlja odlično priložnost za investitorje.

Povabilo za oddajo ponudb za nakup objekta bo objavljeno v kratkem na spletni strani DUTB.​

V Banskem v Bolgariji stoji večstanovanjski objekt Bansko. Nedokončan predstavlja odlično investicijsko priložnost, saj je umeščen v turistično središče, v bližini katerega je mednarodno smučarsko središče. Glavno mesto Sofija je oddaljeno 150 km, Beograd in Skopje pa 533 in 260 km. Nepremičnino sestavljata dve veliki zemljišči v ulici Bunderitsa, na katerih so do II. gradbene faze že zgrajeni večstanovanjski objekti.

Na strateški lokaciji z odličnimi prometnimi povezavami v Zadru na Hrvaškem se nahajajo zemljišča za gradnjo poslovno-prodajnih objektov. Gre za novejšo poslovno cono Gaženica, ki leži v zaledju Zadra, v njeni neposredni bližini se nahajajo trgovsko-skladiščni in logistični objekti uglednih domačih in mednarodnih podjetij in Luka Zadar s tovornim in potniškim terminalom. Poslovna cona je opremljena z odlično prometno in komunalno infrastrukturo. Stavbno zemljišče sodi v kompleks, za katerega je sprejet Prostorski plan Zadarske župnije in ponuja možnost gradnje skladiščno-prodajnih objektov.

