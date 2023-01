Nepremičnine na Hrvaškem so dražje za 15 odstotkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene nepremičnin na Hrvaškem so bile v lanskem tretjem četrtletju za 2,8 odstotka višje kot v četrtletju prej. Na letni ravni so se zvišale za 14,8 odstotka, kažejo podatki državnega zavoda za statistiko. S tem se nadaljuje rast cen stanovanjskih nepremičnin, ki traja že od drugega trimesečja leta 2017.

Novi stanovanjski objekti so se med drugim in tretjim trimesečjem 2022 podražili za 2,6 odstotka. Na letni ravni je bila ta rast 17,4-odstotna.

Najbolj, za 4,1 odstotka, so se cene nepremičnin med drugim in tretjim tromesečjem preteklega leta zvišale v Zagrebu. Sledi Jadran z 2,8-odstotno rastjo. V drugih delih države so se cene znižale za 0,8 odstotka.

Na letni ravni so se cene nepremičnin v prestolnici povzpele za 17,9 odstotka, na Jadranu za 12,8 odstotka in v drugih delih države za 13,9 odstotka.

Med tujimi kupci prevladujejo Nemci in Slovenci

Med kupci nepremičnin na Hrvaškem je bilo lani 36 odstotkov tujcev, med njimi največ Nemcev in Slovencev.

Slovenci po besedah nepremičninskih strokovnjakov nepremičnine najraje kupujejo v primorsko-goranjski županiji, kamor na primer spadajo Reka, Opatija, Crikvenica, Novi Vinodolski ter otoki Krk, Rab, Cres in Mali Lošinj.

Leta 2021 so slovenski državljani po podatkih hrvaške davčne uprave kupili 2.309 nepremičnin, kar je 32 odstotkov več kot leta 2020. Slovenci so po neuradnih podatkih lastniki približno 110 tisoč nepremičnin na Hrvaškem.