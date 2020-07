Nemški BDP v drugem četrtletju upadel za 10,1 odstotka

Pandemija covida-19 je negativno vplivala tako na nemški uvoz kot izvoz, je pa v drugem trimesečju porasla potrošnja države, poročajo tuje tiskovne agencije. Že v prvem četrtletju, še pred uvedbo najstrožjih omejitev za zajezitev pandemije, ki so prišle sredi marca, je največje gospodarstvo območja evra beležilo 2,2-odstotni padec, piše STA.

Nemško gospodarstvo v najhujši recesiji doslej

Nemški minister za gospodarstvo Peter Altmaier je nedavno opozoril, da bo pandemija nemško gospodarstvo potisnila v najhujšo recesijo doslej in prekinila desetletje rasti. Danes objavljeni podatki so presenetili tudi analitike, ki so menili, da bo nemški BDP med aprilom in junijem upadel za okrog devet odstotkov.

Nemški statistični urad je sicer danes objavil še, da je stopnja brezposelnosti julija v primerjavi z junijem ostala nespremenjena pri 6,4 odstotka, kar po ocenah analitikov morda lahko pomeni, "da je najhujše že mimo". Nemčija je namreč sredi maja znova odprla tovarne, trgovine in restavracije ter s tem omogočila vnovično oživitev gospodarske dejavnosti.

Foto: Reuters

Pred pandemijo je imela Nemčija petodstotno stopnjo brezposelnosti, v državi pa se zdaj v velikem obsegu koristi subvencioniranje skrajšanega časa. Zadnji podatki kažejo, da je maja država subvencionirala delo 6,7 milijona zaposlenih, potem ko je bilo teh aprila 6,1 milijona, marca pa 2,5 milijona.

"Današnji podatki so kot odsev v vzvratnem ogledalu," je ocenil analitik pri ING bank Carsten Brzeski. Gospodarska aktivnost namreč že okreva, je dodal. Nemška vlada je sprejela obsežen program pomoči, da bi podjetjem pomagala prebroditi krizo, ki jo je povzročilo širjenje novega koronavirusa, in potrošnike znova spodbudila k nakupom. Med drugim bo pomagala tudi letalskemu prevozniku Lufthansa in turistični agenciji TUI, da bi preživela in ohranila delovna mesta.

Nemški gospodarski minister ocenjuje, da bi gospodarstvo znova lahko beležilo rast oktobra. Za celotno leto je ministrstvo napovedalo 6,3-odstotni padec BDP, naslednje leto pa naj bi se ta okrepil za 5,2 odstotka, poroča STA.

Avstrijsko gospodarstvo z rekordnim 12,8-odstotnim padcem

Več kot deset odstotni padec v drugem četrtletju je doživel tudi avstrijski BDP. Padec zaradi pandemije covida-19 je bil velik 12,8 odstotka, kar predstavlja največji padec gospodarske aktivnosti na letni ravni po drugi svetovni vojni. Avstrijski inštitut za gospodarske raziskave (Wifo) je skoraj polovico padca pripisal padcu v trgovini, storitvah, transportu in turizmu, povzema STA.