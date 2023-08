Nemška gospodarska združenja svarijo pred globoko krizo

Nemško gospodarstvo se slabša, posebej v mednarodni primerjavi, je za dpa dejal predsednik Združenja nemške industrije (BDI) Siegfried Russwurm.

Predsednik konfederacije nemških združenj delodajalcev BDA Rainer Dulger je dodal, da se bodo morali prilagoditi na mnogo področjih, če bodo želeli ostati ena vodilnih industrijskih držav. "Gospodarsko razpoložene se slabša, tudi investicijsko ozračje ni dobro, še posebej pa trenutno nismo zanimivi za tuje investicije, deloma zaradi visokih davkov," je za dpa povedal Dulger.

Tudi predsednik združenja nemške obrti ZDH Jörg Dittrich je pozval k ukrepanju, da bi se izognili zdrsu v globoko krizo.

Nemško gospodarstvo se je spomladi sicer izvilo iz recesije, je pa bruto domači proizvod (BDP) po prvi oceni v drugem letošnjem četrtletju glede na prvo ostal nespremenjen, glede na lansko drugo četrtletje pa se je skrčilo za 0,2 odstotka, je v petek objavil državni statistični urad Destatis.



Napovedi za celotno leto večinoma predvidevajo rahlo krčenje nemškega gospodarstva. Po napovedih nemške centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada naj bi BDP upadlo za 0,3 odstotka.

Proizvodna dejavnost julija najslabša v več kot treh letih

Tudi proizvodna dejavnost v območju z evrom se je julija še poslabšala, kaže indeks nabavnih menedžerjev (PMI) za ta sektor, ki ga v partnerstvu z banko Hamburg Commercial Bank (HCOB) izračunava družba S&P Global. Z junijskih 43,4 točke je padel na 42,7 točke, kar je najmanj v 38 mesecih.

Indeks je julija padel šesti mesec zapored in je na najnižji ravni od maja 2020. Pod mejo 50 točk, ki označuje rast oz. padec v dejavnosti, je 13. mesec zapored.

Kot so v današnji objavi zapisali pri S&P Global, sta hitreje kot junija upadla tako obseg proizvodnje kot novih naročil, manj je bilo tudi zaposlovanja.

Britanski proizvodni sektor z največjih upadom v treh letih

O upadu proizvodnega sektorja poročajo tudi iz Velike Britanije. Julija se je britanski proizvodni sektor skrčil na najnižjo raven v zadnjih treh letih. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI) za proizvodno dejavnost, ki ga v partnerstvu z inštitutom CIPS izračunava družba S&P Global, je z junijskih 46,5 točke padel na 45,3 točke, kar je najmanj od maja 2020.

V zadnjih 12 mesecev se je pospešil upad obsega proizvodnje in novih naročil ter zaposlovanja, manjše so tudi zaloge. Podjetja vzroke pripisujejo šibkosti domačega in tujih trgov, raven novih izvoznih poslov se je znižala 18. mesec zapored, in to z eno najhitrejših stopenj v zadnjih treh letih.

Evropske borze uvodoma s padci



Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja večinoma znižali. Na zadržano obnašanje vlagateljev vpliva čakanje na objave o četrtletnem poslovanju podjetij in tudi na odločitev britanske centralne banke o morebitnem novem zvišanju ključne obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Indeks najpomembnejših podjetij v območju z evrom Eurostoxx 50 je bil okoli 10. ure na 0,18 odstotka nižji ravni kot ob koncu trgovanja v ponedeljek.

Brezposelnost v območju evra junija ostala nespremenjena

Stopnja brezposelnosti v območju z evrom je junija znašala 6,4 odstotka, kar je enako kot maja in 0,3 odstotne točke manj kot junija lani. V EU je bila stopnja s 5,9 odstotka prav tako enaka kot mesec prej, medletno pa je bila 0,2 odstotne točke nižja, je danes objavil Eurostat.

V Sloveniji je stopnja brezposelnosti junija znašala 3,5 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot maja in 0,9 odstotne točke manj kot junija lani. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila 5,6 odstotka, enako kot mesec prej in 6,8 odstotne točke manj kot leto prej.