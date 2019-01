Neale Donald Walsch - brezdomec, ki je postal svetovno uspešen pisatelj

Oglasno sporočilo

Neale je človek z izjemno zgodbo. V nekem trenutku si je zlomil vrat, se ločil, izgubil vse premoženje, pristal na ulici v šotoru …, vse dokler ni nekaj let pozneje sedel pri Oprah v oddaji in govoril o svojih najbolje prodajanih knjigah v ZDA. Spoznajte enega izmed največjih modrecev vseh časov, ki je s svojimi sporočili in upanjem spremenil življenje na milijone ljudem po vsem svetu.

Neale, učite, da lahko vsak človek postane uspešen, izpopolnjen, bogat … Kako?

Res je, sam sem bil nekoč brez vsega, a to ni bilo najhujše, ampak dejstvo, da nisem imel pojma, kdo sem kot človek. A sem lahko vseeno zgradil življenje, ki je smiselno. Na poti sem ugotovil nekaj ključnega – ne gre za vas. V življenju, ki ga živite, gre za vse druge, ki se jih vi s svojim življenjem dotaknete, in za način, na katerega se jih dotaknete. Pomagajte drugim postati srečni, uspešni, bogati … in sami boste postali vse to.

Veliko ljudi se zelo trudi, pa jim na koncu ne uspe uresničiti ciljev. Npr. veliko ljudi cele dneve dela, pa nimajo dovolj denarja. Zakaj?

V življenju ni pomembno samo, da delujemo, ampak predvsem, kako delujemo. Moderni človek ima med drugim dva sistema, um in dušo. In če želimo ustvariti tisto veličino, ki jo imamo v sebi, potem moramo poskrbeti, da bo um s svojimi izkušnjami delal z roko v roki z dušo in njenimi informacijami.

Za veliko ljudi se zdi, da nimajo možnosti v življenju. Da nimajo izbire. Če ima nekdo službo, ki je npr. slabo plačana, kako lahko potem takšen človek zasluži več denarja? Ali pa podjetniki, ki nimajo časa za svoje družine, ker ves čas delajo?

V Vesolju ne obstaja nekaj takšnega, kot je "ne imeti izbire". Ne imeti izbire je pogruntavščina modernega človeka, s katero igra vlogo žrtve. Bog vedno daje vsakemu človeku izbiro. In vsak ima vedno svobodno voljo, da se odloči, kakor se želi. Nekdo, ki je premalo plačan v svoji službi, lahko vedno zapusti to službo in si najde drugo. Saj ga nihče ne sili, da ostaja v njej. Podjetnik lahko vedno ostane doma, če si želi preživeti čas z družino. Ne pravim, da je to najboljša odločitev, a dejstvo je, da teh ljudi nihče ne sili, da morajo delovati tako, kot delujejo. Tako da smo za vse situacije, glede katerih se pritožujemo, kreacijsko odgovorni sami. Ker smo se sami odločili, da bo tako. Vendar pa moramo prenehati sprejemati svobodne odločitve in se potem dojemati kot njihove žrtve.

Neale, kmalu boste imeli velik seminar v Sloveniji. Kaj boste učili na njem?

Tako je in zelo se ga veselim. Slovence bom učil o tem, kako lahko v svojem življenju ustvarijo obilje, ki si ga želijo. Z ljudmi na tem seminarju bom delil samorealizacijski proces, ki je mene pripeljal od brezdomca, ki je izgubil vse, do svetovno znanega predavatelja in pisatelja. Ljudi bom spomnil, kdo so v resnici. In resnično vsak, ki bo na tem seminarju, bo dobil možnost, da si popolnoma spremeni življenje.

Hvala, Neale.

Z veseljem.

