Največje in najuspešnejše podjetje v Kamniku prehaja v avstrijske roke

Avstrijski proizvajalec gradbenih materialov Wietersdorfer, ki je že lastnik naše največje cementarne Salonit iz Anhovega, krepi vpliv v enem od največjih in najuspešnejših podjetij v Kamniku.

Foto: STA

Podjetje Calcit iz Kamnika je eden od vodilnih proizvajalcev kalcijevih karbonatnih polnil, granulatov in peskov. Ti so nepogrešljiva sestavina v številnih industrijah in gradbeništvu.

Zaposlujejo že več kot 140 ljudi in v zadnjih nekaj letih dosegajo rekordne rezultate. Iz nestabilnega in manj donosnega gradbeništva so se preusmerili v papirno industrijo, s katero danes ustvarijo že več kot dve tretjini vseh prihodkov od prodaje.

Toda Calcit, ki končuje 30 milijonov evrov vredno naložbo na Hrvaškem, ima veliko šibkost. Že več kot deset let so njegovi večinski lastniki menedžerji in (nekdanji) zaposleni, ki mu ob večjih pretresih na trgu niso sposobni pomagati s svežim kapitalom.

Družba pooblaščenka, ki je 75-odstotna lastnica Calcita, si je namreč že pred časom od Calcita izposodila več kot 3,6 milijona evrov, s katerimi vzdržuje lastništvo. Za posojilo, ki zapade čez več kot pet let, ji po dogovoru ni treba plačevati obresti.

Prvi menedžer odkupil deleže od zaposlenih

V zadnjih nekaj mesecih pa se je lastniška struktura Calcita pomembno spremenila.

Edina lastnika družbe pooblaščenke sta postala dolgoletni generalni direktor Calcita Matevž Kirn in direktor tehničnega oddelka Miha Kirn.

Matevž Kirn, generalni direktor Calcita, je danes drugi največji lastnik podjetja. Foto: Calcit V obdobju od avgusta do novembra lani sta uspešno odkupovala delnice več kot sto malih delničarjev Calcita. Koliko denarja sta porabila za nakupe in kdo jima je financiral posel, še ni znano.

Konec lanskega leta pa sta se odločila, da bosta 33-odstotni lastniški delež v družbi pooblaščenki prepustila avstrijskemu Wietersdorferju.

Wietersdorfer, ki deluje v isti panogi kot Calcit, ima že od nekdaj v rokah 25-odstotni delež. Z vstopom v lastništvo družbe pooblaščenke pa neposredno in posredno obvladuje že nekaj manj kot polovico vsega lastništva Calcita.

Avstrijci so Agenciji za varstvo konkurence (AVK) tudi že priglasili koncentracijo med Wietersdorferjem in Calcitom.

"Večinsko lastništvo trenutno ni v našem načrtu"

Kljub temu vpleteni zagotavljajo, da Wietersdorfer (še) ne bo prevzel Calcita.

"Calcit si prizadeva za širitev in razvoj svojega poslovanja. K temu bo pomembno pripomoglo partnerstvo z Wietersdorferjem. Kakorkoli, pridobitev večinskega deleža trenutno ni v našem načrtu," je v imenu Wietersdorferja povedal Simon Wahl.

Matevž in Miha Kirn bosta torej za zdaj obdržala večinsko lastništvo v Calcitu. Kakšni so načrti njihovega medsebojnega sodelovanja in ali sta se v prihodnje pripravljena odpovedati večinskemu lastništvu, še preverjamo.

Za komentar smo se včeraj obrnili na Matevža Kirna, a je bil odsoten.

Visoka rast prihodkov in rekorden dobiček

Kako je skupina Calcit poslovala v minulem letu in ali je dosegla optimistično zastavljene načrte, še ni znano.

Po napovedih iz konca lanskega leta pa naj bi obseg prihodkov od prodaje povečali za kar tretjino na približno sto milijonov evrov. To naj bi v letošnjem letu dodatno nadgradili. Ustvarili naj bi med 110 in 115 milijoni evrov prodaje.

Rekorden naj bi bil tudi čisti dobiček. Že v letu 2016 je znašal nekaj manj kot pet milijonov evrov, v lanskem letu pa naj bi po pričakovanjih dosegel 8,3 milijona evrov.

Najpomembnejša panoga za podjetje je papirništvo, v kateri so v letu 2016 ustvarili več kot 72 odstotkov vseh prihodkov.

Calcit ima proizvodni obrat v Gospiću na Hrvaškem, kjer je bogato nahajališče belega apnenca. Foto: Calcit

Na evropskem trgu so drugi največji dobavitelj slurryjev za papirno industrijo ter pomemben proizvajalec naravnih suhih in oplaščenih pigmentov za proizvajalce barv in plastike. Širok proizvodni program ponuja tudi surovine za vse druge veje industrije in gradbeništva.

Najvišja prodaja v letu 2016 je bila na trgih Nemčije (45 odstotkov) in Avstrije (17 odstotkov), na domačem trgu so dosegli 15-odstotno prodajo. Sledijo še trgi Italije, Poljske in drugi.

Podjetje ima kamnolom v Stahovici, v katerem črpa surovino za nadaljnjo predelavo granulatov.

Največja naložba na Hrvaškem

Calcit si v prihodnje veliko obeta od naložbe v Gospiću na Hrvaškem, kjer domuje njegovo podjetje Calcit Lika.

Calcit Lika je v letu 2016 ustvaril že okoli 10 milijonov evrov prihodkov, vendar je zaradi visokih finančnih odhodkov posloval z izgubo.

Delno so naložbe financirali tudi z izdajo 12-milijonske petletne obveznice, ki so jo kupili domači vlagatelji.

Avstrijci so se osredotočili na cementarne

Wietersdorfer je imel do nedavnega poleg Salonita v lasti tudi družbe Baumit in Kema Puconci. S tem je bil eden od največjih proizvajalcev gradbenega materiala v državi.

Toda pred dobrim letom dni se je odločil za prodajo pomembnega dela dejavnosti, sklenil jo je konec lanskega leta.

S koncernom Schmidt Industrieholding iz skupine Wopfinger se je dogovoril o prodaji skupine W & P Baustoffe. Njegova glavna blagovna znamka je Baumit, ki se ukvarja predvsem s fasadnimi sistemi, suhimi industrijsko pripravljenimi mešanicami končnih ometov in barv.

Avstrijski Wietersdorfer je lastnik Salonita Anhovo. Foto: STA

V Wietersdorferju so se medtem odločili za razvoj programov na osnovi cementa in cevi, zato so v lastništvu ohranili vse cementarne, ostajajo tudi solastniki anhovske cementarne.

Po podatkih iz leta 2016 je v Salonitu Anhovo zaposlenih okoli 200 ljudi, letno pa ustvari okoli 50 milijonov evrov prihodkov in več milijonov evrov čistega dobička.

Že pred tem so se Avstrijci strateško povezali z italijansko skupino Buzzi Unicem, ki ustvari več milijard evrov letnih prihodkov od prodaje, tovarne za proizvodnjo cementa pa ima po Evropi, ZDA, Mehiki in Rusiji.