Največ Slovencev bi dopustovalo doma ali na Hrvaškem

Raziskava je pokazala, da kljub negotovim razmeram, še vedno trajajočih ukrepih za zajezitev epidemije, zaprtih mejah in zatišju na turističnem trgu približno tretjina prebivalcev Slovenije že načrtuje letošnji poletni dopust.

Tretjina Slovencev bi dopustovala na Hrvaškem

Na vprašanje, kam bi se poleti odpravili na oddih, če omejitev ne bi bilo, je približno tretjina oziroma 33,5 odstotka vprašanih odgovorila, da bi poletne počitnice preživeli na Hrvaškem. V Sloveniji bi dopustovalo 38,4 odstotka vprašanih. Dopust v obmorskih letoviščih po Evropi bi si privoščila manj kot desetina vprašanih, enako velja tudi za počitnice izven Evrope.

V Sloveniji bi glede na Medianino javnomnenjsko raziskavo dopustovalo 38,4 odstotka vprašanih. Foto: Thinkstock

Največ tistih, ki bi ostali doma, bi dopustovalo ob obali

Med tistimi, ki bi ostali v Sloveniji, bi se 34 odstotkov vprašanih odločilo za dopustovanje ob obali, približno 30 odstotkov pa bi jih potovalo po Sloveniji, kar je po besedah avtorjev raziskave dobra novica tudi za neklasične ponudnike nastanitev, kot so manjši apartmaji in turistične kmetije. 22,1 odstotka vprašanih bi se na oddih podalo v toplice, 13 odstotkov vprašanih pa v gore.

Slovenci skeptični do ponovnega zagona poslovnih potovanj

Med delovno aktivnimi prebivalci bo v prihajajočih treh mesecih verjetno oziroma zelo verjetno v tujino potovala le tretjina, kar tri četrtine delovno aktivnih pa pravi, da to v prihajajočih mesecih ni verjetno oziroma sploh ni verjetno. Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana 15. in 16. maja 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) s pomočjo Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 prebivalcev Slovenije v starosti od 15 do 75 let.