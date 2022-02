Nafta in plin vse dražja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju krepko dvignile. Dogajanje na naftnem trgu še naprej narekuje napad Rusije na Ukrajino in s tem povezane posledice, tudi v obliki sankcij Zahoda, usmerjenih proti Rusiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rastejo tudi cene plina.

Teksaška lahka nafta, ki bo dobavljena aprila, se je do poldneva po singapurskem času podražila za 5,36 dolarja na 96,95 dolarja za 159-litrski sod. Aprilske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so šle navzgor za 5,08 dolarja na 103,01 dolarja.

Tudi cene plina v Evropi so se danes še zvišale in se približale rekordu iz decembra lani. Za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF za dobavo aprila je bilo treba danes dopoldne odšteti 123 evrov na megavatno uro, kar je 32 odstotkov nad izhodiščem. Cene so vrh dosegle decembra lani, ko je bilo treba za plin odšteti 132,9 evra na megavatno uro.