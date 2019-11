Na zavodu za zaposlovanje že skoraj dve tretjini Adrijinih zaposlenih

Zavod za zaposlovanje je do konca oktobra v evidenco brezposelnih vpisal 329 od skupaj 558 zaposlenih pri propadlem letalskem prevozniku Adria Airways. Med prijavljenimi je največ stevardov, pilotov, kontrolorjev zračnega prometa in komercialnih zastopnikov za prodajo, so pojasnili na zavodu za zaposlovanje.

Nekdanji Adrijini delavci se lahko v evidenco brezposelnih oseb prijavijo kadarkoli po prenehanju zavarovanja na podlagi delovnega razmerja oziroma po poteku odpovednega roka.

Če želijo pridobiti denarno nadomestilo za brezposelnost, se morajo prijaviti in vložiti zahtevek najpozneje v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja. Ta rok je začel tistim, ki jim je bila odpoved vročena prvi dan vročanja, to je 7. oktobra, teči 23. oktobra.

Na zavodu že skoraj dve tretjini Adrijinih zaposlenih

Do zdaj se je na zavod prijavilo 329 oseb, med katerimi jih ima največ, 44,7 odstotka, visokošolsko izobrazbo prve stopnje. Sledijo tisti s srednjo strokovno oziroma srednjo splošno izobrazbo (34 odstotkov) in tisti z visokošolsko izobrazbo druge stopnje (16,7 odstotka).

Po starosti je med prijavljenimi v evidenco brezposelnih največ tistih v skupini od 30 do 39 let (35,6 odstotka). Sledijo nekdanji zaposleni pri letalskem prevozniku, stari od 50 do 59 let (25,8 odstotka), od 40 do 49 let (18,2 odstotka) in od 25 do 29 let (11,6 odstotka).

Na vprašanje, kakšne možnosti imajo ti brezposelni, so na zavodu odvrnili, da piloti iščejo delo v tujini, enako pa velja za stevardese, če želijo ostati del letalskega osebja. "Ker gre za visoko izobražen kader, bodo lahko iskali delo tudi pri nas na prostem trgu dela," so dodali. Kranjsko okrožno sodišče je stečaj Adrie Airways začelo 2. oktobra.