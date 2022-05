Na vrhu najpomembnejše svetovne banke brez sprememb

Powlla je na položaj predlagal nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, ker ni privoščil drugega mandata Powllovi predhodnici in zdajšnji finančni ministrici ZDA Janet Yellen. Trump se je potem vpletal tudi v Powllovo vodenje centralne banke, ki bi morala biti od politike neodvisna ustanova, sicer bi izgubila kredibilnost.

Trump je Powlla in druge člane odbora Fed označil za "butce", ko so začeli višati obrestne mere v času pred izbruhom pandemije zaradi okrepljene gospodarske rasti. Ob izbruhu pandemije marca 2020 je Fed ključno obrestno mero znižal na praktično ničlo, kjer je ostala do rasti inflacije.

Potrditev drugega mandata ni bila vprašljiva

Centralna banka ZDA ima mandat, da z obrestno politiko skrbi za stabilno gospodarsko rast, nizko inflacijo in stopnjo brezposelnosti, pri čemer se ne sme ozirati na politične želje posameznega predsednika.

Razen Trumpa drugi republikanci s Powllom in njegovo strokovnostjo niso imeli težav, zato potrditev drugega mandata ni bila vprašljiva.

Powell je monetarno politiko ZDA uspešno vodil skozi pandemijo covid-19, zdaj pa jo vodi skozi obdobje najvišje inflacije po 80. letih prejšnjega stoletja, kar bo počel tudi večji del drugega mandata.

Višanje obrestnih mer

Fed je že začel politiko višanja obrestnih mer, ki jo bo po Powllovih besedah nadaljeval vsaj še nekaj mesecev. Prejšnji teden je centralna banka ključno obrestno mero zvišala za 0,50 odstotka, kar je najbolj agresiven korak v zadnjih 22 letih.

Demokratski predsednik Joe Biden je republikanca Powlla za drugi mandat predlagal že lani novembra, vendar so se demokrati in republikanci prepirali glede preostalih članov odbora Fed in Powllova potrditev se je zavlekla skoraj do zadnjega trenutka, saj mu prvi mandat poteče čez dva tedna.

"Powell je pomagal spodbuditi gospodarsko rast in obenem ohranil najbolje kapitalizirani bančni sistem v ameriški zgodovini," je izjavil vodilni republikanec v senatnem odboru za bančništvo, Pat Toomey iz Pensilvanije.