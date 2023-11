Na Trebanjskem razpis za prodajo zazidljivih parcel mladim in mladim družinam

Svetniki dolenjske občine Trebnje so na nedavni redni seji potrdili vsebino javnega razpisa za prodajo zazidljivih parcel na Dobravi pri Dobrniču. Namenjene so mladim in mladim družinam. Prijave bo ob plačilu varščine možno oddati do vključno 20. decembra, so sporočili z Občine Trebnje.