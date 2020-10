Na svoje? To je skupnost za vse vas.

Razmišljate, da bi šli na svoje? Iščete prave verodostojne nasvete, ki bi vam pomagali na poslovni poti? Ste že na svojem in potrebujete dodatne informacije in pomoč? Tukaj je SPOT, pametno mesto za vaš posel.

Kako začeti? Koga vprašati? Kje se registrirati? Kako napredovati? Poiščite vse odgovore v sistemu SPOT. Foto: Getty Images

Samostojna poslovna pot je pogosto povezana s številnimi vprašanji, dilemami, težavami in ne nazadnje idejami za boljši uspeh. Pogosto se podjetniki izgubijo v naboru informaciji, ki jih lahko prebrskajo po spletu ali si jih izmenjujejo s svojimi poslovnimi kolegi. Vendar je takšno iskanje lahko dolgotrajno in tudi, velikokrat, ne vredno zaupanja.

Slovenska poslovna točka SPOT je nastala ravno zaradi tega - da bi vam država brezplačno pomagala in vas informirala, da bi na enem mestu našli vse, kar potrebujete pri svojem poslovanju.

SPOT, Slovenska poslovna točka, je nacionalni sistem podpornih storitev za potencialne in obstoječe podjetnike. Ponuja nove in izboljšane elektronske storitve, podjetniško svetovanje, informiranja in podjetniškega usposabljanja.



Poleg tega zagotavlja tudi širok nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij.



S klikom na povezavo www.spot.gov.si dobite vse informacije na enem mestu. Postanite del skupnosti SPOT. Foto: Getty Images

SPOT – pametno mesto za vaš posel

Sistem SPOT je pravo stičišče povezovanja, informiranja in usposabljanja. Deluje na štirih ravneh – tako na spletu kot tudi na različnih dostopnih točkah po vsej Sloveniji. SPOT je nedvomno prva točka, na katero se lahko obrnete vsi podjetniki, in tisti, ki o samostojni poti šele razmišljate.

#1 Portal SPOT

Portal SPOT nudi raznovrstne elektronske storitve. Tukaj lahko registrirati svoj d. o. o. in s. p., se izbrišete iz poslovnega registra, prijavite davčne podatke, prijavite zaposlene in družinske člane v obvezna socialna zavarovanja, prijavite prosto delovno mesto in še veliko več.

Hkrati pa je to spletno mesto, ki ponuja širok nabor informacij začetnikom kot tudi tistim, ki razmišljate o širitvi poslovanja doma ali v tujini.

#2 SPOT Registracija

Druga raven sistema SPOT predstavlja registracijske točke, ki jih je trenutno nekaj čez 150 po vsej Sloveniji.

Točke so v izpostavah AJPES, Upravnih enotah, OZS, GZS in v drugih organizacijah po Sloveniji. Na teh točkah se lahko posvetujete z referenti in z njihovo pomočjo na portalu SPOT opravite vse postopke registracije.

#3 SPOT Svetovanje

Če potrebujete dodatno pomoč strokovnjakov, potem se lahko nanje obrnete na 12 regijskih točkah SPOT svetovanja. Tukaj boste dobili neprecenljive nasvete in informacije, udeležili pa se boste lahko tudi številnih delavnic in usposabljanj, namenjenih potencialnim podjetnikom in tudi pravim podjetnikom. To je odlična priložnost za izmenjavo dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

#4 SPOT Global

Četrta raven sistema SPOT zajema napredne storitve za podjetnike, izvoznike in investitorje, ki jih izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija. Agencija je tudi koordinatorka in skrbnica, komunicira pa tudi pri aktivnostih sistema SPOT.