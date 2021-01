Na Krku v uporabo uradno predali terminal LNG

V Omišlju na otoku Krku so danes v uporabo uradno predali terminal za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) in navezovalni plinovod, po katerem bo plin stekel v hrvaško omrežje in do kupcev v drugih državah. Po besedah hrvaškega premierja Andreja Plenkovića gre za zgodovinski dan, saj infrastruktura spreminja položaj države na energetskem zemljevidu.

"Zdaj smo v povsem drugačnem položaju, prijatelji in partnerji nas gledajo z drugimi očmi. Ta terminal v kombinaciji z obstoječimi tovrstnimi objekti v Litvi in na Poljskem pomeni novo točko na energetskem koridorju sever-jug. To je zelo dobro za diverzifikacijo oskrbe s plinom in konkurenco na trgu v srednji in vzhodni Evropi," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković.

Hrvaška plinski terminal namreč vidi kot strateško energetsko naložbo, ki bo zagotovila raznovrstnost oskrbe države in širše regije z energijo. Zagreb opozarja tudi na varnostni in geopolitični vidik projekta, ki je ocenjen na 234 milijonov evrov. Projektu je naklonjena tudi EU, ki je zanj odobrila 101,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, navaja STA.

Računajo na znižanje cene plina

"Slišati je bilo pomisleke o tem, ali ta terminal res potrebujemo. Mi smo ves čas menili, da ga, ne le zaradi diverzifikacije, ampak tudi zaradi vpliva na cene na trgu," je dejal Plenković. Po njegovem prepričanju bo že informacija o zakupu zmogljivosti terminala, ki je projektiran za proizvodnjo 2,6 milijarde kubičnih metrov plina na leto, vplivala na znižanje cen plina na Hrvaškem.

Že sredi preteklega leta je sicer državno podjetje LNG Hrvatska, ki bo upravljalo terminal, sporočilo, da so zmogljivosti v celoti zakupljene za prva tri leta po začetku obratovanja. V prihodnjih nekaj letih je zakupljenih 80 odstotkov zmogljivosti, po letu 2027 pa za zdaj polovica.

Foto: STA "To je največja in najbolj konkretna prednost tega projekta," je dodal. Ob pomislekih okoljevarstvenikov in lokalne skupnosti je zagotovil, da je bil projekt grajen po najbolj strogih okoljskih in varnostnih standardih in da infrastruktura ne bo onesnaževala okolja na sicer turistično zelo priljubljenem otoku. Obenem je opozoril na vlogo zemeljskega plina kot prehodnega energetskega vira na poti države v prihodnost, temelječo na obnovljivih virih energije.

"Ko gre za njegov geopolitični pomen, pa bomo verjetno šele čez nekaj let videli, kako pomembna je bila uresničitev tega projekta. Pomemben je za EU, za dobavitelje plina in za naše čezatlantske partnerje, saj so ZDA ves čas podpirale ta projekt," je še povedal hrvaški premier. Terminal LNG na Krku je namreč eden od poskusov diverzifikacije srednje in vzhodne Evrope od plina, ki ga dobavlja ruski velikan Gazprom.

Ob Plenkoviću sta bila na slovesnosti v Omišlju prisotna tudi evropska komisarka za energijo Kadri Simson in madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjarto. Del zmogljivosti terminala je namreč zakupila tudi družba MFGK Croatia, ki je v lasti madžarske energetske skupine MVM, vzhodna slovenska soseda pa bo lahko kupila milijardo kubičnih metrov plina na leto.