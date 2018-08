Multinacionalka zaradi brexita sedež preselila na Nizozemsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonski proizvajalec elektronike Panasonic je sporočil, da bo zaradi nejasnosti glede plačevanja davkov po brexitu evropski sedež družbe iz Velike Britanije preselil na Nizozemsko. Kot so pojasnili v družbi, so o selitvi intenzivno razmišljali 15 mesecev, oktobra pa jo bodo uresničili. Novi sedež bo gostil Amsterdam.

V družbi se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bojijo, da bi Japonska Veliko Britanijo po brexitu obravnavala kot davčno oazo, če bo uradni London uresničil napovedi in znižal stopnjo davka na dobiček pravnih oseb. S to potezo naj bi namreč povečali privlačnost Velike Britanije za tuja podjetja tudi po njenem izstopu iz EU, ki se bo po načrtih zgodil marca prihodnje leto.

Od skupno okoli 30 Panasonicovih zaposlenih v Londonu jih bo približno tretjina sicer ostala na Otoku. Gre za zaposlene na oddelku za stike z vlagatelji.

Selitev iz Velike Britanije so že napovedale številne druge družbe, med japonskimi med drugim MUFG, Nomura Holdings in Sumitomo Mitsui Financial Group. V Veliki Britaniji je sicer prisotnih 879 japonskih podjetij s skupno 142 tisoč zaposlenimi.