Koliko je za državo vredna vaša nepremična? Izvedeli boste leta 2020.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na današnji seji potrdila predloga novel zakonov o množičnem vrednotenju nepremičnin in o evidentiranju nepremičnin, so iz vladnega urada za komuniciranje sporočili prek Twitterja. Z njima se rok za izvedbo množičnega vrednotenja z letošnjega poletja zamika na konec marca prihodnje leto.

Rok za uveljavitev novih modelov vrednotenja nepremičnin in izvedbo novega cikla vrednotenja se tako po predlogu novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin prestavlja z 31. julija letos na 31. marec 2020. Obvestila o novih vrednostih bodo lastniki nepremičnin po novem prejeli aprila 2020. Takrat bodo lahko tudi začeli postopke za uveljavljenje posebnih okoliščin za posamezno nepremičnino.

Kot so pojasnili na okoljskem ministrstvu, kjer so predlog pripravili, se je ob strokovnih razpravah o modelih vrednotenja izkazalo, da je potreben daljši rok za njihovo usklajevanje, poleg tega pa je zaradi sprememb modelov vrednotenja ter posledične spremembe posplošenih vrednosti pričakovati večji odziv lastnikov nepremičnin in občin v fazi javne razgrnitve modelov vrednotenja, kar tudi zahteva svoj čas.

Sprejeli smo predlog novele zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje regularnih poklicev, ki zagotavlja večjo pravno varstvo strank v postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij ter odpravlja nepotrebne administrativne ovire. https://t.co/NKtiMVK1ky pic.twitter.com/O01DEKTtJQ — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 18, 2019

Na pomanjkljivosti opozorilo tudi ustavno sodišče

Sistem množičnega vrednotenja je bil prenovljen z novim zakonom, ki je začel veljati januarja lani in s katerim so želeli pred novim ciklom splošnega vrednotenja nepremičnin odpraviti pomanjkljivosti v prejšnjem zakonu, na katere je leta 2013 opozorilo ustavno sodišče.

Foto: Bojan Puhek

Omenjeni prenovljeni zakon med drugim določneje opredeljuje sistem vrednotenja, tako da bo vrednosti mogoče uporabiti tudi za potrebe obdavčenja nepremičnin. Javnosti omogoča sodelovanje v postopkih oblikovanja modelov vrednotenja, poleg tega bodo lahko lastniki ugovarjali posplošeni vrednosti nepremičnine z dokazovanjem posebnih okoliščin.

Spremenili še en zakon

Glede davka na nepremičnine so na ministrstvu za finance pred dnevi povedali, da še pripravljajo pravne podlage. "S skupino pravnih strokovnjakov se proučujejo pravno sprejemljive rešitve, obenem se usklajujejo tudi nekatera bistvena strokovna vprašanja, kot so način določitve davčne osnove, primerne davčne stopnje itd.," so navedli.

Povezano z zakonom o množičnem vrednotenju je vlada sicer danes potrdila tudi predlog sprememb zakona o evidentiranju nepremičnin, in sicer je predvideno podaljšanje trenutne ureditve vodenja podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem katastru do 31. marca 2020.