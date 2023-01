Množična odpuščanja napovedal tudi IBM

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški računalniški velikan IBM bo ukinil okoli 3.900 delovnih mest, kar je nekaj več kot odstotek delovne sile podjetja. Odpuščanja so povezana z dejavnostmi podjetja, ki jih je IBM odprodal, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir, ki je podrobno seznanjen z zadevo.

Računalniško podjetje s sedežem v zvezni državi New York v danes objavljenem četrtletnem poročilu o poslovanju in na pogovoru z analitiki o finančnih rezultatih ni govorilo o zmanjševanju števila delovnih mest, navaja AFP.

"To ni ukrep, ki bi temeljil na uspešnosti leta 2022 ali pričakovanjih za leto 2023," je za AFP povedal tiskovni predstavnik družbe IBM. Kot je pojasnil, so odpuščanja povezana z izčlenitvijo družbe Kyndryl in prodajo podjetij za analizo zdravstvenih podatkov.

V zadnjem četrtletju s skoraj tremi milijardami dobička

Več kot stoletje staro tehnološko podjetje je v zadnjih treh mesecih lanskega leta ustvarilo 2,9 milijarde dolarjev dobička, kar je približno 17 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2021, čeprav so prihodki ostali nespremenjeni. Znašali so 16,7 milijarde dolarjev.

Seznam tehnoloških podjetij, ki napovedujejo množična odpuščanja, se daljša. Večja odpuščanja so pred tem že napovedale družbe Amazon, Meta, Microsoft in Google, saj so med pandemijo bolezni covid-19 veliko zaposlovale, da bi zadovoljile povečano povpraševanje po digitalnih storitvah.