Mezanin pretresa slovenski nepremičninski trg

Zelo pestro dogajanje na nepremičninskem trgu v Sloveniji je februarja 2019 dodatno prevetril nov koncept nepremičninskega posredovanja – nepremičninska agencija Mezanin. Mezanin dobesedno pomeni medetaža med dvema nadstropjema in tudi podjetje Mezanin se želi na slovenskem trgu pozicionirati kot vezni člen med prodajalcem nepremičnine, kupcem in nepremičninskim agentom. Še več, je vmesna točka, ki deluje transparentno in pošteno. Prodajalcem nepremičnine za posredovanje zaračunajo le fiksno ceno 1.250 €, kupci pa jim ob nakupu ne plačajo ničesar. Da so na pravi poti, kažejo tudi prvi odzivi, saj so jih v dobrem mesecu dni ljudje preplavili s povpraševanji in pozitivnimi mnenji. Čeprav so šele na začetku, so že vzpostavili temelje za spremembe delovanja na našem nepremičninskem trgu.

Novost na slovenskem nepremičninskem trgu

Že nekaj časa je slovenski nepremičninski trg precej živahen. Ker je bila tudi ekipa podjetja Mezanin soočena s prodajo oziroma nakupom nepremičnin, so odkrili precej neprijetnosti. Najbolj moreča je bila dolga birokracija, stres, roki, ki so dihali za ovratnik, lov za uradnimi urami in urejanje kreditov. Ugotovili so, da bi bili presrečni, če bi katero izmed birokratskih stvari lahko uredili v svojem prostem času, torej v večernih urah, v miru in zbrano. Da bi lahko z nepremičninami poslovali 24 ur dnevno, je bila torej ena njihovih prvih ugotovitev.

Naslednja ugotovitev se dotika vedno perečega finančnega vprašanja. Zamislimo si mlad par, ki se osamosvaja od staršev, s prvo službo, brez večjih prihrankov in željo imeti svoje stanovanje. Brez velike pomoči bližnjih in skrbnem načrtovanju stroškov ta par po končani primopredaji ter veselju ob prvem odklepanju lastnega gnezdeca kmalu doleti še plačilo provizije nepremičninski agenciji. Seveda je ta strošek par pričakoval, vendar pa bi bila oba vesela, če bi se mu kot kupca lahko izognila. Iz tega zato izhaja ideja, zakaj sploh potrebujemo provizije? In zakaj bi ta dodaten strošek nosili tudi kupci, čeprav se za sodelovanje z nepremičninsko agencijo dejansko dogovori prodajalec nepremičnine, kupec pa je nepremičnino našel sam?

Fiksno plačilo 1.250 € ob prodaji in 24/7 podpora

Seveda pa se ne moremo ozko postavljati le v vlogo kupca, saj je celotna provizija tudi za prodajalca precejšen strošek. Delitev le-tega med kupca in prodajalca je v Sloveniji zato precej logična. Ker pa so bili pri Mezaninu prepričani, da je nepremičnino mogoče prodati tudi z manj stroški, ki so bolj pravični do obeh strani, so razmišljali naprej. Ugotovili so, da povsem brez težave ustanovijo digitalno nepremičninsko agencijo, ki bo s svojimi strokovnjaki in storitvami na voljo 24/7 in ne bo zaračunavala provizije. Proviziji so se izognili s fiksnim plačilom za prodajalca, ki je popolnoma neodvisno od vrednosti nepremičnine. Delo agenta oz. proces prodaje je namreč pri cenejših ali pa dražjih nepremičninah enako (enaka cena za dvonadstropno hišo ali pa za enosobno stanovanje).

Sedaj pa za trenutek pozabimo na stroške in se osredotočimo na tehnološki razvoj. Tudi na nepremičninski trg je tehnologija namreč močno vplivala. Vsa ponudba nepremičnin je ljudem sedaj na voljo v nekaj klikih. Zmanjšali so se stroški koordiniranja prodaje oz. nakupa nepremičnine, saj je napredovanje tehnologije omogočilo razvoj bolj zaupanja vrednih odnosov s strankami. Vsi poznamo obvestila in opomnike o dogovorih, spletne rezervacije, 24-urno podporno službo, Street View ... Kljub tako velikemu tehnološkemu napredku pa se nepremičninski trg še vedno zanaša na arhaične sisteme. S tem v mislih je Mezaninova ekipa stopila korak nazaj, upoštevali so vse navedeno in se odločili, da je čas za preobrat na nepremičninskem trgu.

Razvili so drugačno nepremičninsko agencijo. Mezanin je podjetje, ki zagovarja pošten in transparenten cenovni model, kjer kupci v primeru nakupa nepremičnine ne plačajo ničesar in kjer za stranke skrbijo lokalni nepremičninski agenti z obsežnim znanjem ter izkušnjami. Razvili so tudi edinstveno spletno platformo, kjer lahko rezervirate ogled, pošljete ponudbo ali spreminjate termine prihajajočih dogovorov. V uporabniškem računu lahko preberete povratne informacije o ogledu in prejemate obvestila o novih nepremičninah, ki so zanimive za vas.

Edinstvena spletna platforma

V sodobnem svetu, kjer vladata hitrost in ogromno število opravkov, so opomniki s ključnimi informacijami neprecenljivi in Mezanin upošteva vse to. Pošljejo vam avtomatske SMS ter email potrditve o prihajajočih ogledih. Tako boste brez skrbi, da ste pozabili na potencialnega kupca vašega stanovanja. Prednost sodelovanja z agencijo Mezanin so v največji veri lokalni agenti in podporno osebje. Prodajalci nepremičnin namreč sami v službenem času težko odgovarjajo na vsa vprašanja in klice interesentov, zato to vlogo prevzemajo agenti in podporno osebje. Za vsako nepremičnino pripravijo tudi profesionalne fotografije, tloris in podroben opis, saj so prepričani, da z več kakovostnimi in relevantnimi informacijami lahko hitreje najdejo primernega kupca. S tem namenom v Mezaninovih nepremičninskih oglasih lahko vidite tudi natančno lokacijo za še boljšo združljivost med potencialnimi kupci in ponudbo nepremičnin. Zaradi vseh naštetih prednosti je Mezanin tudi odlična priložnost za dodatni zaslužek nepremičninskih agentov. Agenti z Mezaninom z veseljem sodelujejo, saj si delovni čas razporejajo sami, zaslužek je fiksen, platforma prilagojena za čim lažjo organizacijo, oglede jim priskrbi Mezanin, prav tako vse materiale (vključno s fotoaparatom, laserskim merilnikom in vsemi tiskovinami).

Govorimo torej o nepremičninski agenciji, ki je že v samem začetku pretresla nepremičninski trg v Sloveniji, saj so že takoj po lansiranju prejeli ogromno povpraševanj in pozitivnih kritik. Govorimo o agenciji, kjer pri prodaji nepremičnine plačate 1.250 €, pri nakupu pa ne plačate ničesar. Govorimo o veznem členu med agentom, prodajalcem in kupcem, ki je na voljo 24/7, kjer vam pomagajo tudi z dodelano spletno platformo in kjer spremljate, kaj se dogaja z vašo nepremičnino ali pa si kot kupci nastavite obvestila in vam pokažemo le tiste nepremičnine, ki ustrezajo vašim kriterijem.

Če k vsem našim rešitvam dodamo še entuziazem in predanost ekipe, ki verjame v to, da je projekt namenjen prav vsakemu, je to le še zadnja pika na i. Pika na i agenciji Mezanin.

