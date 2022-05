Mercator s pobudo deležnikom za povečanje prehranske varnosti

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je poudaril, da je usklajen nastop ključnih deležnikov najboljša pot do povečanja stopnje prehranske varnosti v Sloveniji. "S pobudo in s skupnimi močmi lahko odločilno prispevamo k varnosti in trdnosti naših dobavnih verig in k zmanjšanju prehranske odvisnosti od mednarodnih trgov," je zapisal.

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je dobaviteljem in drugim deležnikom v prehranski verigi poslal pobudo, da bi skupaj pripravili strateške smernice in predloge aktivnosti za povečanje prehranske varnosti v Sloveniji, s katerimi bi nato sodelovali v razpravi na nacionalni ravni.

"V Sloveniji že dalj časa poteka razprava o prehranski varnosti kot strateški dobrini, ki po moji oceni še ni prinesla konkretnih rešitev," je v pismu ključnim dobaviteljem na področju hrane in nekaterim zadrugam ter deležnikom, kot so Trgovinska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, varuh odnosov v prehranski verigi, Biotehniška fakulteta in Kmetijski inštitut Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije, zapisal Čizmić.

Kot je navedel, na mednarodnih in domačih trgih prihaja do velikih sprememb, ki se odražajo v spremenjenih političnih zavezništvih, gospodarskih tokovih, rasti cen energentov in surovin, posledično pa v rasti cen blaga in storitev, to pa da jih pravzaprav sili k razmisleku o ukrepih.

Naslovnike je pozval k sodelovanju pri oblikovanju ciljev ter pripravi smernic aktivnosti, ki bi bile potrebne za povečanje samooskrbe s hrano, potrditev ciljev in aktivnosti posameznih politik ter da "k nacionalni razpravi konstruktivno prispevamo predloge konkretnih aktivnosti, ki bodo s stališča prehranske varnosti prebivalstva in dolgoročnega razvoja vseh deležnikov v prehranski verigi izredno pomembni".

V Mercatorju so nad prvimi odzivi na Čizmićevo pismo, ki so izrazito pozitivni, zelo zadovoljni. Odgovore, ki jih bodo prejeli, bodo analizirali in na delovnem srečanju predvidoma junija predstavili analizo, po potrebi pa nadaljevali še s kakšnim delovnim srečanjem. Nato bodo pripravili osnutek akcijskega načrta, ki ga bodo predstavili in morali uskladiti tudi z novo vlado.

"Prepričani smo, da je zviševanje prehranske varnosti v interesu vseh deležnikov v verigi pridelave in predelave hrane oziroma vseh prebivalcev v Sloveniji," so navedli pri Mercatorju.