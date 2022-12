Mediji: Aleksander Zupančič odstopil s čela Elektra Ljubljana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksander Zupančič je konec preteklega tedna odstopil s položaja predsednika uprave Elektra Ljubljana, poročajo Finance in portal Necenzurirano. Zaradi vodenja večinsko državnega elektrodistribucijskega podjetja Zupančičevo članstvo v nadzornem svetu Petrola ni skladno z zakonom o SDH, zato so v državnem holdingu predlagali njegovo menjavo.

Kot pišejo Finance, je Zupančič odstopil 15. decembra, dan pred menjavo nadzornikov v podjetju. Pretekli petek je namreč skupščina družbe razrešila nadzornike Božidarja Godnjavca, Davorina Dimiča in Gorazda Justinka ter namesto njih za nadzornike s štiriletnim mandatom imenovala Vekoslava Korošca, Marka Naraločnika in Davida Skornška.

Informacijo o Zupančičevem odstopu je za Finance potrdil Godnjavec. "Obvestilo o odstopu smo dobili po elektronski pošti od sekretarke nadzornega sveta, a zaradi razrešitve se nato s tem nismo ukvarjali," je pojasnil.

Zupančič tudi nadzornik Petrola

Necenzurirano medtem piše, da je Zupančič, dolgoletni tesni sodelavec nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, s položaja direktorja, na katerega se je povzpel slabe tri mesece pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami, odstopil takoj po menjavi nadzornikov. To informacijo jim je potrdilo več virov.

Zupančič je sicer tudi nadzornik Petrola, v Slovenskem državnem holdingu (SDH) pa so za torkovo skupščino energetske družbe, na kateri bo glavna tema vprašanje povračila škode zaradi regulacije cen energentov v tem letu, predlagali še odločanje o zamenjavi Zupančiča z Rokom Ponikvarjem.

"Zaradi administrativne napake"

Kot razlog za predlagano menjavo so navedli prav to, da je Zupančič predsednik uprave Elektra Ljubljana, v kateri ima SDH večinski delež oz. prevladujoči vpliv, opravljanje obeh funkcij pa ni v skladu z zakonom o SDH.

Vendar pa so iz Petrola v sredo zvečer sporočili, da "zaradi administrativne napake" zahteva za dopolnitev dnevnega reda ni bila objavljena na spletnih straneh Ajpesa in je tako ni mogoče uvrstiti na dnevni red. Napovedali so sklic nove skupščine 23. januarja z omenjeno točko dnevnega reda.

Zupančič je po pisanju obeh medijev očitno odstopil prav zato, da bi odpravil nezdružljivost z nadzorniško funkcijo v Petrolu, se pa pri tem postavlja pravno vprašanje, kaj za nezdružljivost pomeni dejstvo, da bo moral funkcijo predsednika uprave opravljati do imenovanja naslednika. Kot pišejo Finance, ima Zupančič po njihovih informacijah trimesečni odpovedni rok.