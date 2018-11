Marjanu Šarcu zaušnica iz Bruslja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je namreč v Bruselj poslala osnutek brez upoštevanja menjave vlade, zato lahko po neuradnih informacijah pričakuje enako oceno kot lani, to je, da se sooča s tveganji neskladnosti. Ob tem gre pričakovati, da bo Bruselj vlado Marjana Šarca pozval k posodobitvi proračuna za prihodnje leto in naj tega še pred sprejetjem v državnem zboru posreduje komisiji.

Očitki Sloveniji: premajhen strukturni napor in previsoki odhodki

Med drugim komisija ugotavlja, da je načrt, ki ga je pripravila še vlada Mira Cerarja, strukturni napor za 1,4 odstotka BDP manjši od priporočila na ravni EU, poroča Delo. Pri izračunu strukturnega primanjkljaja pa niso upoštevani konjukturni in enkratni vplivi.

Prav tako naj bi v oči bodli tudi načrtovani odhodki, ki so za 0,3 odstotka BDP višji od zahtev po paktu stabilnosti.

V Ljubljani so sicer pismo Evropske komisije s pozivom k prenovi osnutka prejeli že pred mesecem dni, na kar so se v Ljubljani odzvali, da bodo to storili v prvem četrtletju prihodnjega leta.

Slovenija naj bi bila tako po poročanju Dela v skupini šestih članic, ki imajo proračunske načrte s precejšnjim odstopanjem od proračunskih pravil. Najslabše ocene bo sicer deležna Italija, ki je bila to jesen že obravnavana kot velika kršiteljica pravil.

Bo Italija finančno kaznovana?

Komisija je italijanski načrt zaradi odstopanj že zavrnila in zahtevala novega, kar se je zgodilo prvič v zgodovini EU. V Rimu sprva niso slišali zahtev iz Bruslja, a so na koncu vendarle poslali osvežen osnutek, ki pa vključuje le kozmetične popravke.

Za nameček so poskočili še stroški zadolževanja države - pribitki na desetletne italijanske obveznice v primerjavi z referenčnimi nemškimi, ki pričajo o kreditni sposobnosti države.

Zato negativna ocena Italije danes ne bo presenečenje, ugiba pa se celo o sprožitvi postopka proti Italiji, ki lahko v skrajnem primeru privede do finančnih sankcij.