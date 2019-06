Makedonsko podjetje, ki bajno služi z medicinsko konopljo #video

Podjetje je v obratu za pridelavo makedonske marihuane zaposlilo več mladih, izobraženih ljudi in jim ponudilo dvakrat višjo plačo od povprečne v Severni Makedoniji. Ta je decembra 2018 znašala dobrih 420 evrov neto.

Pot do obrata za pridelavo makedonske marihuane vodi prek Prilepa. Cesto, ki povezuje kraj kralja Marka in trideset kilometrov oddaljeno Kruševo, obdajajo številni vinogradi in nasadi breskev. Le nekaj kilometrov pred Kruševom pa lahko opazite bodečo žico in ograjeno stavbo podjetja 5 Letters.

Gojijo jo pod budnim očesom varnostnika

Po identifikaciji si je treba nadeti zaščitna oblačila, da ne bi ogrozili pridelka. Ko vstopite v prostor, vidite okoli 2.300 sadik, ki jih bodo čez dober teden obrali. Do zdaj so preizkusili že 32 sort. Za najbolj dobičkonosno se je izkazala sorta Big Bud. Poznana je tudi po velikih cvetovih in velikem odstotku THC. Gojijo jo pod budnim očesom varnostnika, ki preverja, ali zaposleni spoštujejo pravila.

V podjetju proizvajajo konopljino olje s prek 80 odstotkov koncentracije THC. Na svetovni trg olje po novem lahko tudi izvažajo, saj so pred kratkim dobili ustrezen certifikat.

Steklenica olja je vredna več kot 94 tisoč evrov. Le ena kapljica koncentrata je dovolj, da se z njim zdravi več ljudi, zato ga morajo farmacevtske družbe redčiti, kar na primer počno s kokosovim oljem.

Foto: Getty Images

12-milijonska naložba naj bi se jim povrnila v dveh ali treh letih

Večina, 93 odstotkov lastništva podjetja je v rokah ameriškega investitorja, sedem odstotkov pa v lasti Zorana Janevskega, prijatelja premierja Zaeva in člana njegove stranke. To je v Severni Makedoniji velika prednost. Kot pravi poslovnež sam, je priložnost zavohal že pred dvema letoma in pol, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Prostor, kjer pridelujejo konopljo, je velik 2.860 kvadratnih metrov. Do zdaj so obrali okoli 68 tisoč sadik. Investicija je vredna skoraj 12 milijonov evrov, pričakujejo, da se jim bo povrnila v od dveh do treh letih.

Še več podjetij si želi pridelovati konopljo

Gojenja marihuane se zdaj loteva še okoli 20 severnomakedonskih podjetij, ki so dobila dovoljenja. V Severni Makedoniji nameravajo sprejeti zakon, ki bi podjetjem dovolil izvažati tudi cvetove indijske konoplje.

Kot kaže, pa Severna Makedonija ni edina država, ki se zanima za zeleno zlato. Podjetje obiskujejo posamezniki iz vseh sosednjih držav, tako iz Srbije, Črne gore kot Bolgarije, in iščejo informacije.

Grčija je že začela izdajati dovoljenja za proizvodnjo, Romunija je le korak od tega, Slovenije pa še ni med temi državami, so še poročali v oddaji Danes.