Magna v krizi? V Gradcu načrtujejo množična odpuščanja

Po poročanju več avstrijskih medijev naj bi bili med 1.800 odpuščenimi zaposlenimi v Magninem obratu v Gradcu predvsem začasni delavci. Po poročanju portala oe24.at je delo v graški tovarni že septembra izgubilo 700 zaposlenih. V Magni tega vala odpuščanj takrat niso hoteli komentirati.

Odpuščali naj bi predvsem začasne delavce

Direktor Magne Steyr in Magne Europe Günther Apfalter je nato konec oktobra po poročanju avstrijskih medijev namignil, da zmanjševanje števila začasnih delavcev že poteka. Takrat je v graškem obratu delalo okoli deset tisoč, na ravni celotne Avstrijske Štajerske pa je Magna Steyr zaposlovala 16 tisoč ljudi. Koliko od omenjenih delavcev je zgolj začasnih, ni znano.

Magna Steyr je lakirnico v Hočah uradno odprla 10. julija 2019. Septembra so tam odpustili šest redno zaposlenih delavcev. Foto: Uroš Maučec

Po neuradnih informacijah vodstvo avtomobilskega koncerna zdaj načrtuje odpuščanje vseh začasnih delavcev, ukinili naj bi 1.800 delovnih mest. Ali bodo zaradi varčevalnih ukrepov, ki so posledica krize v avtomobilski industriji, odpuščali tudi redno zaposlene, za zdaj še ni znano.

Zašli v rdeče številke

V Magnini tovarni v Gradcu so v prvih treh četrtletjih letošnjega leta sicer dokončali 124.500 avtomobilov, kar je 15 odstotkov več kot lani. Promet je v tem času narasel s 4,33 na 5,25 milijard dolarjev, na koncu leta pa naj bi po zadnjih ocenah dosegel od 6,6 do 6,8 milijarde dolarjev. Ta ocena je sicer nižja kot avgusta, ko so predvidevali, da bo promet letos znašal od 6,8 do 7,2 milijarde dolarjev.

Na Planetu so razkrili, da se število zaposlenih z odpuščanji zmanjšuje, da gre za posledico upada naročil in posebnega varčevalnega programa Fokus, ki teče v družbi. Foto: Matjaž Vertuš

V drugem in tretjem letošnjem četrtletju so namreč pri Magni Steyr zabeležili bistveno manj čistega dobička kot v predhodnem letu. Od julija do septembra so pridelali celo 233 milijonov dolarjev čiste izgube, medtem ko so še lani ustvarili 554 milijonov dolarjev čistega dobička. Letos je nazadovala zlasti proizvodnja BMW serije 5, saj so dokončali 25 tisoč modelov manj kot lani.

Odpuščanja tudi v novi hoški lakirnici

Spomnimo, da je septembra delo v novi Magnini lakirnici v Hočah izgubilo šest redno zaposlenih delavcev, ki so prejeli odpovedi iz poslovnih razlogov. V Magni so takrat poudarili, da so v istem obdobju zaposlili šest novih delavcev, tako da se število zaposlenih v hoški tovarni ne zmanjšuje.

Za Magno Steyr velja pogodbena zaveza, da mora v Hočah do leta 2022 zaposliti 404 ljudi, če želi prejeti dobrih 18 milijonov evrov državnih subvencij, pa bo morala v desetih letih zaposliti tisoč ljudi. Foto: Matjaž Vertuš

Na Planetu so takrat pridobili dokument, v katerem jasno piše, da se število zaposlenih z odpuščanji zmanjšuje, da gre za posledico upada naročil in posebnega varčevalnega programa Fokus, ki teče v družbi. Odpuščeni delavci so napovedali, da bodo pravico iskali na sodišču. Enega od njih so odpustili isti dan, ko je delodajalca seznanil, da bo koristil očetovski dopust, odpustili pa so tudi nekdanjo sindikalno zaupnico.

Za Magno Steyr sicer velja pogodbena zaveza, da mora v novi lakirnici v Hočah do leta 2022 zaposliti 404 ljudi, če želi prejeti dobrih 18 milijonov evrov državnih subvencij, pa bo morala v desetih letih zaposliti tisoč ljudi.