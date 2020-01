Madžarska dovoljenj ne da, katastrofo lahko prinese že večje deževje #video

Ena izmed rešitev je sežig, vendar za to potrebujemo sežigalnico. To je dolgotrajen proces, komunalna podjetja pa rešitev potrebujejo najpozneje v nekaj tednih, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

KP Logatec: Imamo polno čistilno napravo

V Komunalnem podjetju Logatec imajo trenutno polno čistilno napravo. "Seveda smo ta teden začeli z dehidracijo blata, tako da zdaj polnimo prvi kontejner. Tukaj lahko zdržimo še z enim do petimi kontejnerji, potem pa bo težko. To pomeni slabe štiri tedne," razlaga direktor podjetja KP Logatec Boštjan Aver.

Ker novih dovoljenj ne bo, kar polovica slovenskih komunalnih podjetij, ki pri prečiščevanju ustvarijo okoli 80 tisoč ton blata letno, zdaj ne ve, kam z blatom. Foto: Planet TV

Vodja čistilne naprave Rezka Mlakar pojasnjuje, da se biološko blato centrifugira na centrifugi in nato pada v večji kontejner, kjer ga zbirajo. "Potem gre v nadaljnjo predelavo. To blato bomo trenutno skladiščili," pojasnjuje Mlakarjeva. Z dehidracijo so začeli, ker je podjetje Saubermaher 20. decembra nehalo prevzemati njihovo blato. Blato se zbira pred centrifugiranjem volumna 170 kubičnih metrov, kar pri nas predstavlja tritedensko zalogo blata," dodaja Mlakarjeva.

Minister obljubil, da bo rešitev znana v 14 dneh

Trenutno v logaškem podjetju poskušajo izvesti skupni javni razpis za izvajalca. "V kontaktu smo s približno 25 komunalnimi podjetji, ki imajo podobno težavo. Komuniciramo na dnevni ravni in zbiramo podatke o količinah mulja, ki jih imajo, in o trenutnih situacijah glede njihovih javnih razpisov," pojasnjuje Aver.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je v ponedeljek obljubil, da naj bi bila rešitev za komunalna podjetja znana v 14 dneh. Foto: STA

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je v ponedeljek obljubil, da naj bi v 14 dneh izvedeli, kaj bo rešilna bilka za komunalna podjetja. "Dokler ne bomo samozadostni, bomo vedno ranljivi, in tudi zdaj, čeprav imamo interventno situacijo, gredo naše rešitve v trajnostno rešitev, torej v postavitev sistema ravnanja z odpadnim blatom pri nas doma," poudarja minister.

Že prvo obilno deževje bi lahko prineslo okoljsko katastrofo

Ena od možnih rešitev bi bila sežig, vendar pa ima okoljevarstveno dovoljenje za sežig odpadkov pri nas ima le pet upravljavcev, in to samo za šest naprav, kar za ta problem še zdaleč ni dovolj. Pa bi bila lahko rešitev gradnja novih sežigalnic? "Če tak objekt postavimo, je pomembno, da je to objekt, ki ga lokalna skupnost sprejema, ki ima najboljšo dosegljivo tehnologijo, monitoring, ki je ves čas javno objavljen in da takšen objekt ni profiten oziroma se dobički vračajo v izboljšanje tehnologije," pojasnjuje Zajc.

V Logatcu morajo rešitev poiskati že v nekaj tednih. Pri tolikšni količini blata na odlagališčih in v zabojnikih bi po Averjevih besedah že prvo obilno deževje lahko prineslo okoljsko katastrofo, so še poročali na Planetu.