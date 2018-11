Luka Koper: družina pokojnega delavca toži za odškodnino, delodajalec v stečaj

Njen odvetnik Igor Cek je za Siol.net povedal, da je zavarovalnica za nesrečo priznala polno odgovornost podjetja Konteso, izvajalca pristaniških storitev (IPS), v katerem je bil zaposlen pokojni delavec. Družina je torej upravičena do izplačila odškodnine.

Toda zapletlo se je pri njeni višini. "Izplačali so nam le okoli desetino zahtevanega," nam je zaupal Cek. Dobili so tako le nekaj deset tisoč evrov, za plačilo preostanka pa bodo vložili odškodninsko tožbo proti zavarovalnici.

"Odgovarjati bi morali tudi drugi"

Koprska policijska uprava je v začetku leta končala preiskavo delovne nesreče in zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ovadila dolgoletnega prvega sindikalista v Luki Koper Mladena Jovičića, ki je upravljal luško dvigalo, in signalista.

Cek je že tedaj opozarjal, da to ne bo dovolj in da bi morali zaradi slabih in neurejenih delovnih razmer v Luki Koper, ki naj bi pripeljale do nesreče in so se začele aktivno urejati šele po zamenjavi uprave, odgovarjati tudi drugi.

Mladen Jovičič, nekdanji prvi sindikalist v Luki Koper Foto: STA Pri tem ni ciljal zgolj na nekdanje vodilne v Luki Koper, ampak tudi na odgovorne v podjetju Konteso, ki so razporejali delavce. V tem podjetju sta bila namreč zaposlena tako pokojni Makedonec kot tudi signalist, državljan Bosne in Hercegovine.

Inšpektorat za delo je po nesreči opravil nadzor v koprskem pristanišču in ugotovil kršitve predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim signalist ni bil usposobljen za opravljanje takšnega dela, v podjetju Konteso pa so zdravniški pregled za pokojnega urejali po njegovi smrti.

Inšpektor je Luki Koper izdal odločbo in odredil, da morajo nepravilnosti odpraviti.

Po nesreči razglasili stečaj

Toda podjetje Konteso je nedolgo nazaj razglasilo bankrot. V dneh, ko je zavarovalnica družini pokojnega delavca izplačala delček zahtevane odškodnine, je njegov direktor na sodišče vložil zahtevo za začetek stečajnega postopka.

Foto: STA Da so podjetju šteti dnevi, je bilo jasno že kmalu po nesreči, ko mu je Luka Koper odpovedala pogodbo o sodelovanju. Zadnji žebelj v krsto pa je verjetno zabila odškodnina, ki jo bo zdaj zavarovalnica terjala od podjetja Konteso.

Konteso je bilo sicer v solasti Igorja Babiča, brata Bojana Babiča, direktorja potniškega terminala v Luki Koper. Podjetje je bilo ustanovljeno v začetku leta 2016 in že v prvem letu z Luko Koper ustvarilo več kot 600 tisoč evrov prometa. Lani pa je imelo že več kot milijon evrov prihodkov od prodaje in je postalo eden največjih izvajalcev pristaniških storitev v Luki Koper.

Plačevanje na roko in sumi provizij

Izvajalci pristaniških storitev, znani tudi kot "gazde", so Luki Koper vrsto let zagotavljali delovno silo. Čeprav so najeti delavci v večini primerov opravljali enaka dela kot redno zaposleni, so bili v primerjavi z njimi bistveno slabše plačani.

Foto: STA Leto 2016, ko je Luka Koper beležila visoko rast pretovora, jim je prineslo rekordne prihodke. Kot smo poročali na Siol.net, naj bi jim pri pridobivanju poslov pomagale tudi tesne povezave z odločevalci v Luki Koper.

Davčni inšpektorji so tudi odkrili, da izvajalci pristaniških storitev sodelujejo s podizvajalci, njihovih lastnikov pa ni mogoče najti. Ugotovili so celo, da zadnji v podizvajalski verigi praviloma dvigujejo nedokumentirano gotovino, ki je vir za izplačevanje zaposlenih na črno, dodatno plačilo sicer redno zaposlenih, lahko pa tudi za različne provizije.

Konec izkoriščanja delavcev

Kljub vsemu se v Luki Koper po zamenjavi uprave in pritisku državnih organov za izvajalce pristaniških storitev ne cedita več med in mleko.

Potem ko je vodenje družbe prevzel Dimitrij Zadel, je prišlo do popolne spremembe sistema zaposlovanja zunanjih delavcev. Nazadnje je Luka Koper septembra letos na zavodu za zaposlovanje objavila razpis za zaposlitev 307 delavcev za nedoločen čas.

Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper Foto: STA Odziv je bil velikanski, zaposlili pa jih bodo v prvih dveh mesecih prihodnjega leta. Prihodnje leto ne bo več sistema izvajalcev pristaniških storitev, temveč finančno vzdržen in bolj human način zaposlovanja, je napovedal Zadel.

Luka Koper bo tako v enem letu skupaj dodatno zaposlila približno 500 redno zaposlenih - od delovodij, disponentov, kontrolorjev, luških transportnih delavcev do vodij izmene, upravljavcev ladijskih dvigal -, odprava nepravičnega modela zaposlovanja pa jo bo stala več deset milijonov evrov.