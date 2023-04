Letna stopnja inflacije aprila pri 9,4 odstotka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letna stopnja inflacije v Sloveniji je aprila znašala 9,4 odstotka, potem ko je bila marca 10,5-odstotna. Nanjo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, je danes objavil državni statistični urad. Cene so bile višje tudi na mesečni ravni, in sicer za 1,5 odstotka, najbolj pa so se podražile cene počitniških paketov.

Za 15,8 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač so k letni inflaciji prispevale 2,7 odstotne točke. Podražitve električne energije za 33,5 odstotka so imela za 0,9 odstotne točke vpliva, poroča STA.

K mesečni inflaciji so največ, 0,7 odstotne točke, prispevale podražitve počitniških paketov za 23,4 odstotka. Za 6,5 odstotka višje cene oblačil in obutve so dodale 0,4 odstotne točke.