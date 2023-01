Lani v Sloveniji skoraj polovico več turističnih prihodov

Domači turisti so ustvarili 1,93 milijona prihodov, kar je 11 odstotkov manj kot leta 2021, tuji turisti pa so jih ustvarili 3,9 milijona, kar je 114,8 odstotka več kot leto prej.

Po podatkih statističnega urada so domači turisti v 12 mesecih ustvarili nekaj več kot 5,5 milijona prenočitev oziroma 35 odstotkov vseh. Prenočitev domačih gostov je bilo sicer za 14,7 odstotka manj kot v letu 2021. Tuji turisti so jih ustvarili skoraj 10,1 milijona oziroma 65 odstotkov vseh. Statistiki so jih našteli 110,2 odstotka več kot leta 2021.

Pri zadnjih so največ prenočitev ustvarili gosti iz Nemčije (18 odstotkov tujih prenočitev), sledili so turisti iz Italije, Avstrije in Nizozemske.

V Ljubljani dva milijona prenočitev

Največ prenočitev so turisti lani ustvarili v občini Ljubljana, in sicer skoraj dva milijona. Sledile so občine Piran, Bled in Kranjska Gora. Med tujimi turisti je bila najbolj obiskana prestolnica, domači pa so največkrat prenočili v Piranu, so zapisali statistiki.

Samo decembra je bilo v turističnih nastanitvenih obratih približno 298 tisoč prihodov turistov in več kot 735 tisoč njihovih prenočitev. Prihodov je bilo približno toliko kot decembra leta 2021, prenočitev pa za štiri odstotke manj. Tuji turisti so ustvarili 59 odstotkov vseh turističnih prenočitev.

Prihodov tujih turistov je bilo v turističnih nastanitvenih obratih skoraj 184 tisoč. Ustvarili so približno 434 tisoč prenočitev, kar je 98 odstotkov več kot leto prej, največ v občini Ljubljana, ki je bila po statističnih podatkih tudi skupno občina z največ prenočitvami.

Domači turisti so ustvarili 41 odstotkov vseh prenočitev, največ v občini Kranjska Gora. Turistični nastanitveni obrati so poročali o 114 tisoč prihodih in nekaj več kot 301.000 prenočitvah; to je bilo za približno polovico manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, vendar za sedem odstotkov več kot v letu 2019.

Italijani opravili četrtino vseh prenočitev tujcev

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Italije, nekaj manj kot 110.400 oziroma četrtino vseh. Sledili so turisti iz Hrvaške (12 odstotkov), Avstrije (11 odstotkov), Nemčije (šest odstotkov) in Srbije (pet odstotkov).

Skoraj tretjina prenočitev je bila v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, največji delež med njimi je imela občina Brežice. Sledile so gorske občine (23 odstotkov vseh prenočitev), Ljubljana (19 odstotkov) in obmorske občine (11 odstotkov).

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (približno 416.600 prenočitev oziroma 57 odstotkov vseh), sledili pa so zasebne sobe, apartmaji in hiše (19 odstotkov), še povzema statistični urad.