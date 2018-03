Lahko ta poteza spodkoplje moč ZDA in dolarja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Analitiki ocenjujejo, da terminskim pogodbam v juanih, ki po ocenah nekaterih prihajajo občutno prepozno, ne bo uspelo resno spodkopati primata newyorških in londonskih terminskih pogodb za zahodnoteksaško nafto in nafto brent. Med razlogi za to je tudi kitajski strog nadzor nad kapitalom.

Kitajske pogodbe se bodo težko kosale v mednarodnem okolju

"Za zdaj je več radovednosti kot pa dejanskega zanimanja za sodelovanje na tem trgu," je presodil analitik družbe Energy Aspects Michal Meidan. Večina strokovnjakov meni, da bi kitajske pogodbe lahko predstavljale regionalni barometer ponudbe in povpraševanja v Aziji, težko pa se bodo kratkoročno kosale v mednarodnem okolju.

Kitajska bi lahko dobila več nadzora pri cenah nafte

Terminske pogodbe vlagateljem omogočajo zavarovanje pred spremembami cen v prihodnosti. Ponujanje teh pogodb v juanih bi lahko energetsko lačni Kitajski, ki je lani prehitela ZDA kot največja svetovna uvoznica nafte, zagotovilo več nadzora nad cenami zanjo najzanimivejše vrste nafte. Trenutno so najbolj uveljavljene terminske pogodbe za zahodnoteksaško nafto iz ZDA ter severnomorsko nafto brent. Oboje so denominirane v dolarjih, prve ponujajo v New Yorku, druge pa v Londonu.

Želijo si močnega juana

Kitajska se tudi na druge načine trudi postopoma povečati pomen domače valute juan v svetu. Julija lani je olajšala tujemu kapitalu dostop do deset tisoč milijard dolarjev vrednega obvezniškega trga, v zadnjih letih je okrepila tudi povezave med borzami v Hongkongu in preostalih delih Kitajske ter tako omogočila krepitev vlaganj tudi v tem segmentu. Mednarodni odziv na omenjene poteze je bil zadržan, tako pa tudi položaj ameriškega dolarja kot vodilne svetovne petrovalute vsaj za zdaj ostaja zagotovljen.