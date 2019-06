KVIZ: Preverite, kako uspešni bi bili na borzi

Oglasno sporočilo

Ali imate talent in veščino za unovčevanje kratkoročnih možnosti ali ste nagnjeni k metodičnemu načrtovanju vnaprej in se strogo držite plana, dokler se ne uresniči?

Izpolnite kratek vprašalnik spodaj in ugotovite, kakšna oseba ste, ko gre za investiranje in prevzemanje tveganja.

Fortrade je pooblaščen in reguliran s strani FCA, številka dovoljenja 609970.

Opozorilo o tveganju: CFD-ji so zapleteni inštrumenti in prinašajo visoke stopnjo tveganja za hitro izgubo denarja. 81% realnih klientov ki trgujejo izgubi svoj denar. Razmislite ali razumete kako CFD-ji delujejo in ali lahko sebi privoščite visoko tveganje za izgubo denarja. Opozorilo: Lahko izgubite vse sredstva vendar samo toliko koliko imate na trgovalnem računu. Trgovalni proizvodi morda niso primerni za vse kliente, zaradi tega je pomembno da popolnoma razumete obstoječe tveganje in da se posvetujete s strokovnjaki. Ta material ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja za kakršnokoli transakcijo. Fortrade ne prevzema odgovornosti za uporabo informacij, ter ni odgovoren za kakršnekoli posledice, ki bi lahko nastale. Ne daje se garancija za točnost informacij, zato vsak posameznik počne to na svojo odgovornost.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade Ltd.